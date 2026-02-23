Ni Luka Doncic ni los 243 centímetros de Pat Riley pueden con Hugo González y los Boston Celtics

Era una noche de celebración para los Lakers, pero los Celtics no tuvieron piedad y ejercieron de aguafiestas como solamente ellos saben hacer. Las dos franquicias mas laureadas de la NBA se citaban para el segundo y último duelo de la temporada en ocasión del homenaje a Pat Riley, el legendario entrenador de los Lakers que ganó cinco anillos en los años 80. Al igual que en el partido de diciembre, en el que no jugaron Doncic y LeBron, los de Boston hicieron valer su defensa para volver a ganar con comodidad (111-89). LeBron anotó 20 puntos para convertirse en el único de la historia con más de 43.000 en su carrera, pero no fue suficiente para contrarrestar la ofensiva de Jaylen Brown y sus 32 puntos. Doncic aportó 25 puntos que se quedaron cortos frente a los 30 de Payton Pritchard, su marca al otro lado de la cancha.

La celebración angelina previa al partido no alentó a sus jugadores para frenar a unos Celtics enrachados, que encadenan ocho victorias en sus últimos nueve partidos y ya son segundos en la Conferencia Este. Hugo González volvió a demostrar que está a un altísimo nivel a través de su defensa, y es que sigue siendo el jugador con el mejor Net Rating de toda la NBA para arruinar el homenaje a Riley. El arquitecto de los Showtime Lakers presenció la derrota de su querida franquicia después de que una estatua de 243 centímetros fuera revelada en las afueras del pabellón, en el Star Plaza, donde figuran otras siete leyendas de la franquicia: Earvin “Magic” Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, Elgin Baylor, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal y Chick Hearn.

La figura de Pat Riley es una de las más respetadas en la NBA, no solo porque lo que ganó con los Lakers, sino por como lo hizo. Desprendiendo elegancia desde la banda con sus trajes impolutos de Giorgo Armani e impulsando a sus jugadores a jugar más rápido que nadie. La alegría que emanaba Magic Johnson canalizaba ese entretenido estilo basado en la velocidad, y los Lakers revolucionaron un deporte al ritmo de su base para conquistar cinco anillos durante el reinado de Riley, logrando el primer título como asistente antes de ascender a head coach. En total, Riley cuenta con nueve anillos en su palmarés, y sigue siendo el único en hacerlo como jugador (1972), asistente (1980), entrenador (1982, 1985, 1987, 1988, 2006 con Miami Heat) y ejecutivo (2012, 2013 en Miami).

LeBron y Brown

Jaylen Brown fue galardonado con el Finals MVP en 2024 cuando Boston rompió el empate a 17 títulos NBA entre los dos grandes rivales. LeBron James, quien devolvió temporalmente la igualdad en las vitrinas con su cuarto anillo en 2020, se deshizo en elogios hacia el alero de los Celtics: "Con todo este asunto del MVP, no entiendo por qué no se menciona más su nombre. Nadie daba un duro por ellos al empezar la temporada, y ahora promedia qué? ¿30? ¿Poco menos de 30? A veces es un concurso de popularidad". Además de ser el cuarto mejor anotador por partido de la liga esta temporada, Brown tiene a los Celtics segundos en la tabla del Este a la espera de que vuelva Jayson Tatum, quien lleva sin competir desde mayo del año pasado tras sufrir una lesión del tendón de Aquiles.

Para los Lakers tampoco ha sido una temporada fácil en cuanto a lesiones, pues no contaron con LeBron para el tramo inicial y su regreso coincidió con la baja de Austin Reaves. A pesar de los infortunios, ocupan el quinto lugar en la Conferencia Oeste, y el tridente ofensivo que forman junto a Luka Doncic solo han disputado 12 partidos juntos esta temporada. JJ Reddick, el joven entrenador de los Lakers, no tuvo tiempo de esbozar demasiadas sonrisas con su trio sano al ver que se iba al descanso por debajo en el marcador y con la lesión de Jaxson Hayes, su pívot suplente. En la segunda parte Pritchard dejó un highlight para el recuerdo, frustró a sus rivales hasta forzar tres técnicas e imponerse en los dos cuartos finales para firmar la octava victoria en los últimos 10 partidos de Boston frente a Los Ángeles.