James Milner, el polivalente futbolista de 40 años que ha roto el récord de partidos en la Premier League

A la misma edad que muchos futbolistas deciden abandonar la élite, James Milner sigue demostrando que sus 40 años no son más que un simple número y ya es el futbolista con más partidos en toda la historia de la Premier League. El que fuera campeón de Europa con el Liverpool en 2019 salió al césped este sábado para disputar el encuentro número 654 de su carrera en la máxima competición del fútbol inglés. Lo hizo formando parte del equipo titular en la victoria por 2-0 del Brighton frente al Brentford, después de que su aparición con la que igualó la marca de Gareth Barry quedara empañada por una derrota en el último minuto contra el Aston Villa entre semana. Esta vez fueron tres puntos y un día más en la oficina para el polivalente futbolista de Leeds, ciudad del equipo con el que empezó su larga trayectoria en 2002 cuando solamente tenía 16 años.

James Milner pasará a la historia por su longevidad, pero no hay que olvidar la característica que le ha permitido romper el récord de partidos: su extraordinaria polivalencia. Debutó como extremo izquierdo en el club de su ciudad natal, convirtiéndose en el mas joven en hacerlo a sus 16 años y 309 días. Desde entonces ha sido superado por varios jugadores, pero sigue siendo el segundo más joven en marcar, algo que consiguió en su primera temporada antes de salir cedido hacia el Swindown Town en busca de minutos. Problemas institucionales en el Leeds forzaron su traslado hacia Newcastle en 2004 antes de pasar por el Aston Villa entre 2008 y 2010, donde todavía jugaba principalmente pegado a la banda y destacaba por su prodigiosa pierna derecha y sus centros, además de ser prácticamente ambidiestro.

Su gran transformación se produjo en el Manchester City, donde se adaptó a las necesidades del equipo para reconvertirse a centrocampista. Manuel Pellegrini lo describió como el "jugador más completo" y llegó a colocarlo como falso nueve para mediar una crisis de lesiones en 2014. Su llegada a Anfield como jugador veterano no limitó su evolución, y en lugar de quedarse en su zona de confort, siguió aprendiendo posiciones para ayudar a un equipo en reconstrucción bajo las órdenes de Jurgen Klopp, cuya llegada a Liverpol coincidió con la de Milner en 2015. "De todo el éxito que tuvimos, nada habría sucedido sin él", dijo el técnico alemán después de describir como un "aterrizaje en la luna" la increíble hazaña de su predilecto jugador, a quien utilizó de comodín para conquistar una Champions (2019) y una Premier (2020) en los ocho años que compartieron en Merseyside.

El Brighton fichó a Milner como agente libre en junio de 2023, después de que su contrato expirara en Liverpool. Su actual entrenador, Fabian Hurzeler, el más joven en la historia de la Premier a sus 32 años (y al que Milner le saca 8 años), opinó sobre una posible fecha de retirada: "Creo que seguirá adelante mientras crea que puede contribuir al máximo nivel. Lo único que lo detendrá será cuando crea que ya no contribuye. ¿Quién sabe cuándo será eso?". Milner fue capaz de superar una grave lesión de rodilla hace año y medio para batir el récord: "Es difícil recuperarse tras nueve meses de baja por una lesión a cualquier edad, mucho menos a esta. Así que disfruté del reto."

Cifras de récord

El cómputo global de su carrera incluye seis clubes, 21 entrenadores y 296 compañeros de equipo, además de tres títulos: con el Manchester City en 2011-12 y 2013-14 y para el Liverpool en 2019-20. El conjunto Red es el equipo con el que más tiempo ha estado, llegando a disputar un total de 230 partidos en Premier League. Con el Manchester City fueron 147, mientras que el delantero brasileño Roberto Firmino es el jugador con el que más veces ha coincidido sobre el campo (197 partidos), seguido de Jordan Henderson (166), quien curiosamente también es el futbolista en activo que más cerca está de alcanzar su récord, a sus 35 años y 456 partidos.

Jurgen Klopp ostenta el mayor número de partidos como entrenador de Milner (222), mientras que Michael Carrick, actual entrenador del Manchester United, es el rival al que más veces se ha enfrentado (24) junto a Wayne Rooney, el tercer goleador más joven de la historia de la Premier League por detrás de Milner y James Vaughan. Los dos equipos contra los que ha jugado más veces son Manchester United y Chelsea, por un total de 37. Un récord que ostenta Ryan Giggs con 38 encuentros disputados frente al Liverpool y que Milner todavía podría romper si no se retira esta temporada.

Excepción histórica

Giggs, el extremo galés del Manchester United, que también conserva el récord más admirable de todos con 13 títulos entre 1993 y 2013, ha jugado más partidos que Milner en la máxima división inglesa, pues esta solo empezó a llamarse Premier League a partir de 1992, y Giggs hizo su debut en 1990 para acabar disputando un total de 672 partidos. Según The Athletic, Milner es octavo en la tabla que incluye todos los partidos disputados en la categoría más alta de Inglaterra desde 1888. El mítico portero Peter Shilton, cuya carrera se extendió entre 1966 y 1991, encabeza el histórico ranking con 848 partidos.

Las cifras revelan que Milner ha logrado este récord por su longevidad más que por su regularidad, pues nunca ha jugado más de 30 partidos en más de tres temporadas consecutivas, mientras que Gareth Barry alcanzó al menos 30 partidos en 15 campañas consecutivas desde 2002-03 a 2016-17. Como era de esperar, las 24 temporadas de Milner constituyen un récord para la competición (cinco hombres han jugado en 20 o más), pero al mismo tiempo solo ocupa el puesto 13 en la lista de minutos transcurridos sobre el terreno de juego: 40.565 por los 54.439 de Gareth Barry, su amigo y excompañero en el Manchester City al que le ha arrebatado el récord dos días antes de 45º cumpleaños.