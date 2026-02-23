Hansi Flick y Deco apoyan a Joan Laporta en la presentación de su libro

Sin grandes aspavientos, con la calma de quien sabe que tiene todo de cara. Joan Laporta subió al escenario de Ateneu Barcelonès con una platea llena de amigos y conocidos, personas notables en el mundo de fútbol y de aquellos que le apoyan en su candidatura. En la segunda fila, Hansi Flick, Deco y Bojan le miraban sonrientes. Su apoyo al precandidato y expresidente está intacto y, además, lo demostraron en un día importante para el presidente.

Laporta habló de todo en la presentación de su libro ('Así hemos salvado al Barça', escrito en primera persona junto a Josep Maria Fonalleras). Se refirió a la denuncia presentada por un socio en la Audiencia Nacional por presunto delito de blanqueo de capitales y cobro de comisiones indebidas. "Mi libro trata de cómo hemos salvado al Barça. Ha faltado un capítulo: quiénes hemos salvado al Barça. Han presentado esta denuncia falsa y llena de mentiras en medio de un proceso electoral para ensuciarlo. Son los mismos que, cuando estábamos nosotros —Hansi, Deco, Bojan— intentando registrar a Olmo, estaban llamando a LaLiga para que no consiguiéramos inscribirlo, porque ya tenían preparada una moción de censura. Ya sabemos quién hay detrás. Todo es muy sospechoso y opaco. Se desprende de declaraciones anteriores y luego hay algunas declaraciones sospechosas. No nos chupamos el dedo", dijo con convicción.

Habló Laporta también de los momentos felices y tristes en su segundo mandato como presidente del Barça: entre ellos, el adiós a Leo Messi. "Los momentos más dolorosos son aquellos en los que tienes que decir que no continúa un jugador, un entrenador o alguien del club. Tenemos la norma de que el Barça está por encima de todo. Las decisiones que hemos tomado, por muy dolorosas que sean, las he tomado pensando en el Barça. Era una decisión que había que tomar. La situación económica no era lo suficientemente fuerte como para firmar la continuidad de Leo", contó Laporta.

El expresidente y precandidato, en pleno baño de mesas, también tuvo tiempo de dar noticias. Como que se espera que, para el 3 de marzo, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou, se pueda abrir el Gol Nord con la grada de animación, a la espera del permiso por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

Menos cuando ha tocado ponerse serio, el humor ha estado presente en todo el acto. Como cuando Laporta ha confesado que Hansi Flick le prometió una bicicleta al precandidato. "Me dijo que me regalaría una bicicleta porque estoy gordo", dijo con risa. "La estoy esperando", bromeó mirando a Hansi Flick, uno de sus mayores apoyos en esta precampaña.