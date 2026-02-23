¿Cuándo son las elecciones del Barça 2026? Fecha y horario de la convocatoria para elegir presidente

El FC Barcelona decidirá su futuro en las próximas semanas, con Xavi Vilajoana, Víctor Font, Marc Ciria y Joan Laporta como principales candidatos y ya se ha fijado un calendario para este proceso.

El club ha fijado oficialmente la fecha de las elecciones a la Presidencia y a la Junta Directiva de 2026 según la “Convocatoria de elecciones” publicada en la web oficial del club. La votación se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026, con un horario ininterrumpido de 9.00 a 21.00 horas, y de manera simultánea en las distintas sedes electorales que se dispongan para las votaciones.

El proceso electoral arrancó con la publicación del anuncio oficial de convocatoria el lunes 9 de febrero, fecha que activa el calendario de plazos previsto en los Estatutos y conduce hasta la jornada de votación del 15 de marzo.

¿Qué base legal tiene la convocatoria?

La nota de convocatoria remite al artículo 43º de los Estatutos del FC Barcelona, que regula quién debe convocar las elecciones y qué requisitos de publicidad e información deben cumplirse.

En los Estatutos vigentes, el artículo 43 establece que la convocatoria corresponde a la Junta Directiva o, en su caso, a la Comisión Gestora. También fija cómo debe publicarse: en el tablón de anuncios del domicilio social y mediante anuncio en un diario de amplia difusión en Barcelona o por notificación directa a los socios; además, debe publicarse en la web del club y comunicarse a la Federación Catalana de Fútbol.

El mismo artículo precisa que la convocatoria debe incluir, como mínimo, información clave para ordenar el proceso: condiciones para ser elector y elegible (remisión a los artículos 41 y 42), el día y lugar del sorteo público para designar la Junta Electoral y la Mesa Electoral, y los plazos de exposición del censo y reclamaciones, entre otros puntos.

Calendario oficial tras la convocatoria

En su comunicación sobre el inicio del proceso, el FC Barcelona resume los hitos principales: sorteo público (10 de febrero), constitución de la Junta y la Mesa Electoral (13 o 14 de febrero), solicitud de papeletas de apoyo (a partir del 15 de febrero), exposición del censo (15–19 de febrero), presentación de propuestas de candidaturas (23 de febrero–2 de marzo), campaña (6–13 de marzo) y jornada de reflexión (14 de marzo), antes de la votación del 15 de marzo.

Sedes de votación y voto por correo

El club ha avanzado que habilitará cinco puntos de votación: en las cuatro demarcaciones catalanas (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona) y otro en el Principado de Andorra. El censo será universal, por lo que los socios y socias podrán votar en cualquiera de esas demarcaciones, independientemente de su residencia, y las ubicaciones concretas se comunicarán más adelante.

También precisa que en estas elecciones no habrá voto por correo, un sistema aplicado de forma excepcional en 2021 por la pandemia de la covid-19.