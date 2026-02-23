Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salvador IllaJoan LaportaEl Mencho23FTemporal Nueva YorkGregorio MoránHuelga FerrocarrilsRosalíaEnfermedades sangreValenciaIAMejillones intoxicadosDesayunos famosos
instagramlinkedin

Elecciones FC Barcelona

¿Cuándo son las elecciones del Barça 2026? Fecha y horario de la convocatoria para elegir presidente

El proceso electoral arrancó con la publicación del anuncio oficial de convocatoria el lunes 9 de febrero

El Barça decidirá su futuro en las próximas semanas, con Xavi Vilajoana, Víctor Font, Marc Ciria y Joan Laporta como principales candidatos.

Joan Laporta saluda desde su localidad en el Camp Nou antes de iniciarse el partido de liga entre el FC Barcelona y el Levante

Joan Laporta saluda desde su localidad en el Camp Nou antes de iniciarse el partido de liga entre el FC Barcelona y el Levante / JORDI COTRINA

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El FC Barcelona decidirá su futuro en las próximas semanas, con Xavi Vilajoana, Víctor Font, Marc Ciria y Joan Laporta como principales candidatos y ya se ha fijado un calendario para este proceso.

El club ha fijado oficialmente la fecha de las elecciones a la Presidencia y a la Junta Directiva de 2026 según la “Convocatoria de elecciones” publicada en la web oficial del club. La votación se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026, con un horario ininterrumpido de 9.00 a 21.00 horas, y de manera simultánea en las distintas sedes electorales que se dispongan para las votaciones.

El proceso electoral arrancó con la publicación del anuncio oficial de convocatoria el lunes 9 de febrero, fecha que activa el calendario de plazos previsto en los Estatutos y conduce hasta la jornada de votación del 15 de marzo.

¿Qué base legal tiene la convocatoria?

La nota de convocatoria remite al artículo 43º de los Estatutos del FC Barcelona, que regula quién debe convocar las elecciones y qué requisitos de publicidad e información deben cumplirse.

En los Estatutos vigentes, el artículo 43 establece que la convocatoria corresponde a la Junta Directiva o, en su caso, a la Comisión Gestora. También fija cómo debe publicarse: en el tablón de anuncios del domicilio social y mediante anuncio en un diario de amplia difusión en Barcelona o por notificación directa a los socios; además, debe publicarse en la web del club y comunicarse a la Federación Catalana de Fútbol.

El mismo artículo precisa que la convocatoria debe incluir, como mínimo, información clave para ordenar el proceso: condiciones para ser elector y elegible (remisión a los artículos 41 y 42), el día y lugar del sorteo público para designar la Junta Electoral y la Mesa Electoral, y los plazos de exposición del censo y reclamaciones, entre otros puntos.

Calendario oficial tras la convocatoria

En su comunicación sobre el inicio del proceso, el FC Barcelona resume los hitos principales: sorteo público (10 de febrero), constitución de la Junta y la Mesa Electoral (13 o 14 de febrero), solicitud de papeletas de apoyo (a partir del 15 de febrero), exposición del censo (15–19 de febrero), presentación de propuestas de candidaturas (23 de febrero–2 de marzo), campaña (6–13 de marzo) y jornada de reflexión (14 de marzo), antes de la votación del 15 de marzo.

Sedes de votación y voto por correo

El club ha avanzado que habilitará cinco puntos de votación: en las cuatro demarcaciones catalanas (Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona) y otro en el Principado de Andorra. El censo será universal, por lo que los socios y socias podrán votar en cualquiera de esas demarcaciones, independientemente de su residencia, y las ubicaciones concretas se comunicarán más adelante.

Noticias relacionadas

También precisa que en estas elecciones no habrá voto por correo, un sistema aplicado de forma excepcional en 2021 por la pandemia de la covid-19.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Koeman declarará en un juicio contra el Barça por las comisiones del fichaje de Koundé
  2. El Ramadán y su impacto en el fútbol: Lamine y Rüdiger enfrentan el reto del ayuno
  3. Lance Stroll, a su padre: '¿Pero, papá, qué coche nos has dado a Fernando y a mí?
  4. Así alcanzó el oro Oriol Cardona: la influencia de su padre Joan, las enseñanzas de Kilian Jornet y la evasión de la Costa Brava
  5. La Justicia permite a LaLiga y a Telefónica ordenar el bloqueo instantáneo de fútbol pirata por VPN
  6. La historia de Eileen Gu: campeona olímpica de freestyle con la presión de dos países sobre sus hombros
  7. Previa del Seis Naciones (3ª jornada): Inglaterra anuncia rock'n'roll y Gales e Irlanda calibran su crisis
  8. El regreso triunfal de Alysa Liu, la estadounidense de padres chinos retirada a los 16 años y campeona olímpica a los 20

Lindsey Vonn, 41 años: "El doctor Tom Hackett me salvó la pierna y evitó que me la amputaran"

Lindsey Vonn, 41 años: "El doctor Tom Hackett me salvó la pierna y evitó que me la amputaran"

Los precandidatos, tras la denuncia a Laporta: Vilajoana habla de "momento de gravedad" y Font reclama "transparencia absoluta"

Los precandidatos, tras la denuncia a Laporta: Vilajoana habla de "momento de gravedad" y Font reclama "transparencia absoluta"

¿Cuándo son las elecciones del Barça 2026? Fecha y horario de la convocatoria para elegir presidente

¿Cuándo son las elecciones del Barça 2026? Fecha y horario de la convocatoria para elegir presidente

México mantiene su partido contra Islandia pese a la violencia desatada por la muerte de 'El Mencho'

México mantiene su partido contra Islandia pese a la violencia desatada por la muerte de 'El Mencho'

James Milner, el polivalente futbolista de 40 años que ha roto el récord de partidos en la Premier League

James Milner, el polivalente futbolista de 40 años que ha roto el récord de partidos en la Premier League

El Supremo anula el artículo del estatuto del Barça que prohibía a los socios vender los abonos

El Supremo anula el artículo del estatuto del Barça que prohibía a los socios vender los abonos

Cancelo está 'sonat'

Cancelo está 'sonat'

Guadalajara (México), sede de España en el Mundial, en pie de guerra: narcobloqueos y la violencia tras la muerte del Mencho

Guadalajara (México), sede de España en el Mundial, en pie de guerra: narcobloqueos y la violencia tras la muerte del Mencho