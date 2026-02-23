Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salvador IllaJoan LaportaEl Mencho23FTemporal Nueva YorkGregorio MoránHuelga FerrocarrilsRosalíaEnfermedades sangreValenciaIAMejillones intoxicadosDesayunos famosos
instagramlinkedin

EL APUNTE

Cancelo está 'sonat'

Flick no toca la idea, pero sí altera las jerarquías del Barça

Cancelo, en un momento del partido ante el Alavés.

Cancelo, en un momento del partido ante el Alavés. / Dani Barbeito / SPO

Lluís Carrasco

Lluís Carrasco

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En mi lengua, un sonat no es simplemente un loco. Un sonat es un chalao particular, un tipo genial, un loco creativo, disruptivo… Es ese personaje que camina medio segundo por delante del resto y que, por eso mismo, parece desajustado. No está desequilibrado: está desacompasado con la lógica del mundo. El sonat incomoda, inventa, arriesga y, a veces, se equivoca de manera estrepitosa. Pero cuando acierta, cambia la lógica de la realidad. Y, si hay un futbolista que encaja en esa definición hoy, es João Cancelo.

Cancelo no interpreta el lateral al uso; lo reescribe a brochazos. Físicamente es potente, elástico, con esa zancada felina que le permite corregir lo que él mismo desordena. Técnicamente es un centrocampista camuflado en la banda: controla, perfila y filtra con naturalidad impropia de un defensa. Tácticamente es ecléctico, casi caprichoso. Aparece por dentro cuando nadie lo espera, se mete en la sala del gol como quien entra en su casa y, de repente, el partido tiene otra textura.

Girona vs Barça Montilivi LaLiga 2025/2026 | Gorka Urresola

Joao Cancelo. / Gorka Urresola Elvira / SPO

¿Es indisciplinado? Probablemente. ¿Es desobediente? Seguro. ¿Es decisivo? Cuando le da la gana, sí. Y ahí está la cuestión. El Barça no necesitaba un funcionario del carril, necesitaba un agitador ilustrado. Alves lo era. Ante el Levante dejó estampas que justifican su incorporación: cambios de orientación quirúrgicos, conducciones que rompían líneas y esa sensación constante de que algo podía pasar si el balón le encontraba. Y le encontraba.

Talento indómito

Claro que un sonat sin dirección es ruido. Por eso resulta tan sugerente imaginarlo bajo la batuta de Hansi Flick. Porque si alguien ha demostrado saber domesticar el talento indómito es él. Flick no lima la personalidad: la afina. No apaga la rebeldía: la encauza. Convirtió piezas dispersas en engranajes de precisión y tiene el olfato suficiente para entender que Cancelo no debe ser atado, sino orientado.

Noticias relacionadas y más

El fútbol, como la vida, avanza gracias a los que se salen de la línea. Yo me considero un ejemplo de pirao. Y creo saber de lo que les hablo. Créanme: larga vida a la locura.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Koeman declarará en un juicio contra el Barça por las comisiones del fichaje de Koundé
  2. El Ramadán y su impacto en el fútbol: Lamine y Rüdiger enfrentan el reto del ayuno
  3. Lance Stroll, a su padre: '¿Pero, papá, qué coche nos has dado a Fernando y a mí?
  4. Así alcanzó el oro Oriol Cardona: la influencia de su padre Joan, las enseñanzas de Kilian Jornet y la evasión de la Costa Brava
  5. La Justicia permite a LaLiga y a Telefónica ordenar el bloqueo instantáneo de fútbol pirata por VPN
  6. La historia de Eileen Gu: campeona olímpica de freestyle con la presión de dos países sobre sus hombros
  7. Previa del Seis Naciones (3ª jornada): Inglaterra anuncia rock'n'roll y Gales e Irlanda calibran su crisis
  8. El regreso triunfal de Alysa Liu, la estadounidense de padres chinos retirada a los 16 años y campeona olímpica a los 20

Cancelo está 'sonat'

Cancelo está 'sonat'

El Supremo anula el artículo del estatuto del Barça que prohibía a los socios ceder los abonos

El Supremo anula el artículo del estatuto del Barça que prohibía a los socios ceder los abonos

Guadalajara (México), sede de España en el Mundial, en pie de guerra: narcobloqueos y la violencia tras la muerte del Mencho

Guadalajara (México), sede de España en el Mundial, en pie de guerra: narcobloqueos y la violencia tras la muerte del Mencho

Los precandidatos, tras la denuncia a Laporta: Vilajoana habla de "momento de gravedad" y Font reclama "transparencia absoluta"

Los precandidatos, tras la denuncia a Laporta: Vilajoana habla de "momento de gravedad" y Font reclama "transparencia absoluta"

El machismo y el racismo manchan la última jornada de la Premier: burlas a la mujer de Declan Rice e insultos xenófobos

El machismo y el racismo manchan la última jornada de la Premier: burlas a la mujer de Declan Rice e insultos xenófobos

La cuenta atrás de las elecciones del Barça: un Laporta a la defensiva, contra tres precandidatos desunidos

La cuenta atrás de las elecciones del Barça: un Laporta a la defensiva, contra tres precandidatos desunidos

La UEFA suspende preventivamente a Prestianni por su incidente con Vinícius

La UEFA suspende preventivamente a Prestianni por su incidente con Vinícius

El juez Santiago Pedraz se hace cargo de la denuncia contra Laporta por el delito de blanqueo de capitales

El juez Santiago Pedraz se hace cargo de la denuncia contra Laporta por el delito de blanqueo de capitales