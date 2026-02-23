Aitana Bonmatí admite que aún siente dolor de su lesión

Aitana Bonmatí aún siente dolor en el peroné izquierdo. Aunque haya consumido la mitad del tiempo previsto para la recuperación de la fractura que se produjo en el peroné de la pierna izquierda. Aunque haya empezado a pisar ya el césped después de interminables horas de fisioterapia en el gimnasio. "Forma parte del proceso, tengo que ir adaptándome y seguro que mejoraré", afirma la jugadora del Barça, mentalizada para armarse de paciencia mientras ve consumirse la temporada.

La triple ganadora del Balón de Oro no se ha fijado una fecha para la reaparición en una lesión de larga duración que se produjo el pasado mes de noviembre. Y menos aún al sentir molestias. "Me está costando un poco, porque duele un poco, no nos vamos a engañar", confesó Aitana en un acto solidario celebrado en la Antiga Fàbrica Damm de Barcelona. "No tengo fecha de vuelta, dependerá de cómo me encuentre, de cómo aguante el dolor y de cómo vaya avanzando", explicó.

Marc Larripa, de la AE Ramassà, con el talón de la recaudación, en presencia de los representantes de Damm, Vueling y El Corte Inglés. / Jordi Cotrina

La futbolista azulgrana ha sido la cara visible de la vigésima edición del proyecto Relats Solidaris, una iniciativa anual sin ánimo de lucro de un grupo periodistas catalanes en favor de una fundación o asociación benéfica.

La recaudación de 2025, mediante la venta de libros, torneos de pádel y aportación de los numerosos espónsors, ha ascendido a 62.625,71 euros, que se han entregado a la Associació Esportiva Ramassà, que utiliza el deporte -básicamente el fútbol- como herramienta de ayuda y cohesión social para cuidar a numerosas mujeres inmigrantes y en riesgo de exclusión. Muchas de ellas acudieron al cierre del proyecto y celebraron que podrán asistir al próximo Barça-Madrid de la Champions que se jugará en el Camp Nou el 2 de abril.

Aitana Bonmatí comparte el tercer Balón de Oro antes del partido entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol, en el Estadi Johan Cruyff. / Enric Fontcuberta / EFE

También acudirá Aitana. Pero, por desgracia, no estará recuperada aún y se sentará como ellas en la grada. Igual que este domingo, cuando presenció el Barça-Levante desde el palco. La lesión, que le ha reportado "cosas buenas y cosas nuevas", le ha permitido "estar más cerca del Camp Nou y del Palau" y relacionarse con el club desde la faceta de aficionada, "como cuando empecé a sentir los colores del club a los seis años". También ha vivido más tiempo en Barcelona por las sesiones de rehabilitación. "Siempre he dicho que soy de pueblo, de Ribes, pero con la lesión he venido más a la ciudad y me siento una barcelonina", afirmó.

Aitana Bonmatí celebra un gol en un enfrentamiento contra el Madrid esta temporada. / Javier Borrego / AFP7

El clásico, de lejos

Volverá al Camp Nou sin jugar. Volverá a ver un clásico sin participar en él. Tres en realidad. Los dos de la eliminatoria europea están muy próximos al de la Liga F. Aunque ella no participará, niega que medirse tantas veces al Madrid sea un hastío o una pesadez.

"Como culé de toda la vida, jugar contra el Madrid no causa ni fatiga ni cansancio; cuantas más veces mejor, porque es un rival al que siempre quieres ganar", comentó. Además, el balance de enfrentamientos sólo tiene color azulgrana: de los 23 enfrentamientos, 22 se saldaron con el triunfo del Barça.