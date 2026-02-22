El Yukigassen, la batalla de bolas de nieve japonesa que sueña con el olimpismo

A los pies de un volcán activo del norte de Japón, el enfrentamiento hace estragos: en el campo de batalla blanco, los gritos estallan, los competidores se observan y las bolas de nieve silban, para una muy seria partida de "yukigassen", un deporte que sueña con el olimpismo.

El campeonato que se celebra este fin de semana tiene lugar cada año en Sobetsu, en la isla septentrional de Hokkaido, donde este juego entre la batalla de bolas de nieve y el balón prisionero se convirtió en deporte hace 37 años.

En el terreno, la fuerza bruta no basta: la federación japonesa de yukigassen insiste en el "desafío cerebral" que plantea este juego, en el que los jugadores de los dos equipos ametrallan al adversario mientras se atrincheran detrás de refugios. El objetivo: alcanzar a los siete jugadores del equipo contrario con bolas perfectamente esféricas fabricadas en una máquina especial, o apoderarse de su bandera.

"Cuando te alcanzan, duele, pero es sobre todo nuestro orgullo el que se resiente", sonríe Toshihiro Takahashi, un funcionario de 48 años sudando a mares tras su partido.

La idea de convertir el yukigassen en un deporte nació de una crisis en Sobetsu: mientras los visitantes acudían en masa para disfrutar de las aguas termales, la erupción del monte Usu en 1977 puso freno al turismo en la localidad.

"El deporte más antiguo de la humanidad"

Los habitantes, en busca de ideas para volver a situar su ciudad en los mapas turísticos, tuvieron una revelación al ver a un grupo de turistas divertirse lanzándose bolas de nieve: ¿y si este juego infantil podía salvar al municipio?

"Es un deporte primitivo, casi instintivo para el ser humano", subraya a la AFP Yuji Ano, el presidente del comité organizador del torneo.

Un jugador lanza una bola de nieve durante la competición internacional de yukigassen / YUICHI YAMAZAKI / AFP

Nuestros antepasados "seguramente hacían lo mismo. Es el deporte de invierno más antiguo de la humanidad: mucho antes del patinaje o el esquí, los humanos ya se lanzaban bolas de nieve. Ese es su mayor atractivo".

Solo quedaba entonces plasmar las reglas por escrito, diseñar cascos específicos e inventar moldes para bolas de nieve: el yukigassen (batalla de bolas de nieve en japonés) había nacido, y un primer torneo internacional se celebró en 1989.

El virus llegó a Australia tres años después, luego a Finlandia, que se dotó de una federación nacional ya en 1995: desde allí el juego se extendió al resto de Escandinavia y después de Rusia a América del Norte. Actualmente se practica en 13 países, según el Sr. Ano.

Él y los demás responsables querrían aprovechar esta expansión internacional para que el yukigassen se convierta en disciplina olímpica. Actualmente, en los Juegos Olímpicos de Invierno como los de Milán-Cortina, que terminan el domingo, "prácticamente solo hay el hockey sobre hielo como deporte de equipo", señala.

Este año, más de un millar de jugadores han acudido a enfrentarse en Sobetsu, pero ningún equipo extranjero figura entre los 118 participantes, lamenta Atasu, un jugador de 55 años que practica yukigassen desde hace más de 30 años y que solo quiso dar su seudónimo.

También lamenta la dificultad para reclutar participantes: "La población (japonesa) disminuye y también hay menos gente que juega. Hay que promocionar el yukigassen e intentar atraer a más personas. Eso es lo más complicado hoy en día".

Para aumentar el número de federados e intentar convencer al Comité Olímpico Internacional, la disciplina ha tenido que liberarse paradójicamente de la nieve. Se han desarrollado bolas artificiales para permitir la práctica en gimnasio o en la playa, transformando una batalla estacional en un deporte mundial practicable todo el año.

Pero otro problema importante se interpone en el camino olímpico, reconoce el Sr. Ano: un arbitraje demasiado complejo que dificulta la formación de nuevos jueces.

"Ocho árbitros observan cada partido, en el que pueden volar 180 bolas de nieve durante tres minutos", explica. "Juzgar todo eso con precisión es prácticamente imposible. Mientras no hayamos resuelto este punto, será difícil" aspirar a los Juegos Olímpicos.