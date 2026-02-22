Los JJOO de Milán-Cortina
Suecia, campeona olímpica de curling femenino
El combinado escandinavo se impuso en la final a Suiza (6-5).
Suecia se proclamó campeona olímpica de curling femenino en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) al ganar este domingo, en la estación de los Dolomitas que completa la nomenclatura de la XXV edición de la cita invernal, la final, en la que doblegó a Suiza (6-5).
La final se resolvió de forma emocionante, ya que tras la octava entrada se registraba un claro 5-3 a favor de las suecas.
Sin embargo, en la novena, las suizas nivelaron (5-5) una final que se decidió en la décima y última entrada (6-5) a favor de Suecia, que en menos de dos horas festejó dos oros, a añadir el de curling al de los 50 kilómetros de esquí de fondo que capturó Ebba Andersson.
