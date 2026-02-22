Kosner Baskonia acaba con el Real Madrid para reconquistar la Copa 17 años después

Kosner Baskonia hizo historia en el Roig Arena, y 17 años después, levantó su séptima Copa del Rey tras derrotar al Real Madrid por 89-100. El brillante último cuarto del conjunto vitoriano (17-33) fue clave, en un partido en el que Tim Luwawu-Cabarrot, con 28 puntos, fue el máximo anotador. Estuvo bien acompañado el francés con unos extraordinarios Eugene Omoruyi (23) y Trent Forrest (22 y MVP del torneo). En el conjunto blanco, Mario Hezonja y Andrés Feliz terminaron con 15 cada uno.

El Real Madrid amagó en los tres minutos iniciales con romper el partido. La efectividad de los blancos fue máxima, con un parcial de 13-2 alimentado por triples de Mario Hezonja, Sergio Llull y Facundo Campazzo. Paolo Galbiatti detuvo el partido para tratar de contener la hemorragia. Y lo logró.

Luwawu-Cabarrot y Omoruyi despertaron a Baskonia

Liderados por Tim Luwawu-Cabarrot y Eugene Omoruyi, el conjunto vitoriano se apuntó un parcial prácticamente calcado al de su rival. Además, Edy Tavares cometía su segunda personal y Mario Hezonja, mosqueado con Scariolo al cambiarle, le rechazó el saludo a su entrenador, con el que tuvo algunas palabras ya en el banquillo.

Mario Hezonja no saludó a Sergio Scariolo tras un cambio / DAVID GRAU LLINARES

El acierto del Real Madrid había caído en picado, Kosner Baskonia sumaba casi en cada ataque, y fue Omoruyi quien culminó el 4-15 de parcial con el que lograron la primera ventaja del partido (17-19). Se rehizo el Real Madrid gracias a Andrés Feliz, y el primer asalto se cerró con empate a 26.

Nuevo acelerón blanco

El arranque del segundo periodo fue calcado al del primero, con un Madrid que volaba sobre el Roig Arena. Otra vez Feliz, inspirado desde el 6,75, y bien acompañado por Theo Maledon. En un abrir y cerrar de ojos, parcial blanco de 14-0, y un +10 para los de Scariolo, que volvían a estirar su ventaja. Pero de nuevo, reacción baskonista de la mano del de casi siempre, un Luwawu-Cabarrot que sacó del bache a su equipo. Omoruyi seguía tocado por la varita, Trent Forrest osaba machacar por encima de Tavares, y dos acciones consecutivas de 'TLC' mandaron a ambos equipos a vestuarios con una ventaja de cinco tantos para el Real Madrid (52-47).

Tim Luwawu-Cabarrot, ante Alex Len en la final de Copa / Paco Calabuig

El inicio de la segunda mitad coincidió con los mejores minutos de Hezonja, pero Luwawu-Cabarrot no levantaba el pie del acelerador. Kosner Baskonia situó el empate a 57, y durante los siguientes minutos, las rentas fueron mínimas. Se le empezaba a hacer largo el cuarto al equipo de Galbiati, y en un momento en el que los pequeños detalles empezaban a cobrar fuerza, parcial blanco de 0-6, con un 2+1 de Usman Garuba y una canasta de Maledon que fueron suficientes para que el entrenador italiano parase la final (72-64).

Omoruyi vuelve a adelantar a Kosner Baskonia

Se entró al último cuarto con un 72-67 favorable al Real Madrid después de tres tiros libres de 'TLC' con los que se cerró el tercer periodo. Baskonia seguía con la pólvora activa, y los de Galbiati se adelantaron gracias a un excelso Omoruyi, autor de dos triples seguidos y un aro pasado que obligaron a Scariolo a parar el partido (79-81).

Eugene Omoruyi, durante la final de la Copa del Rey / Paco Calabuig

Como no podía ser de otra manera, los tres minutos finales del partido iban a ser de infarto. Se entró con empate a 85, tras dos libres de Campazzo, pero Baskonia tenía malas noticias: Luwawu-Cabarrot fue eliminado del partido por cinco personales, la última algo rigurosa.

Pero fue el momento de los bajitos. Markus Howard, y Forrest, con un 2+1, elevaban la renta de un Baskonia que empezaba a soñar con la victoria (86-90). Por su parte, Maledon se dejó un tiro libre y perdió un balón con el que Howard forzó una personal. No le tembló el pulso al estadounidense, y a falta de 71 segundos para el bocinazo final, los vitorianos dominaban por seis (86-92).

Hezonja amenazó con repetir lo de la noche anterior ante Valencia, y anotó un triple. Pero Mamadi Diakité encontró a Howard cuando cortaba a canasta y el '0' baskonista, que no había anotado hasta los últimos compases de la final, no perdonó. En el siguiente ataque, el pívot de los vitorianos taponó a Hezonja, y Forrest, desde la personal, colocó un 89-96 con el que Baskonia empezaba a agarrar el trofeo. Y ya no lo soltó. Kurucs y Forrest lograron el 89-100 para un Baskonia que levantó su séptima Copa del Rey. Por su parte, y tras perder en septiembre la Supercopa Endesa, el conjunto blanco sigue sin levantar títulos en lo que va de campaña.