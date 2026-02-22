Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallado muerto a los 25 años el jugador de la NFL Rondale Moore con una herida de bala

La policía lo ha encontrado sin vida en el garaje de su casa. La primera hipótesis es que es un fallecimiento autoinflingido

EFE

Rondale Moore, receptor abierto de los Minnesota Vikings, fue hallado muerto este sábado a los 25 años en su casa de New Halbany, en Indiana.

La policía halló a Moore sin vida en un garaje de su casa con una herida de bala que parece autoinfligida, según informan los medios estadounidenses citando fuentes policiales.

Moore, formado en Purdue en su carrera universitaria, fue elegido por los Arizona Cardinals en 2021 y recaló a continuación en los Minnesota Vikings.

Receptor abierto de gran talento, Moore se perdió las últimas dos temporadas de la NFL tras sufrir dos graves lesiones de rodilla.

