España roza los 40 millones de rutas deportivas en Wikiloc

España se está convirtiendo, ruta a ruta, en un enorme mapa vivo del deporte al aire libre. Senderistas, corredores y ciclistas han compartido en la aplicación Wikiloc durante 2025 un volumen de recorridos que sitúa al país cerca de los 40 millones de rutas disponibles y que suma, solo en el último año, casi 7 millones de nuevas trazas incorporadas al archivo colectivo de la aplicación, siendo Catalunya uno de los motores de esta tendencia creciente.

El volumen de rutas nuevas, la variedad de disciplinas y el empuje de territorios como Catalunya señalan un fenómeno más amplio: la práctica deportiva al aire libre se ha normalizado como forma de ocio, entrenamiento y conexión con el entorno. Y en ese mapa, Catalunya se asienta como una de las grandes locomotoras: por cantidad de rutas nuevas, por cultura excursionista y por esa mezcla única de montaña, costa y senderos históricos que permite salir a caminar, correr o pedalear cualquier fin de semana sin repetir paisaje.

Catalunya lidera el ranking de comunidades con más rutas nuevas compartidas en 2025, por delante de Andalucía y la Comunitat Valenciana. El dato no solo habla de volumen, sino de una cultura de montaña y territorio muy extendida desde el Pirineo y el Prepirineo hasta los macizos interiores y la red de caminos del litoral, en la que el mapa catalán permite encadenar itinerarios para todos los niveles. En ese contexto, la ruta más popular en 2025 fue la ascensión al Pedraforca por el Coll de Verdet, un clásico que sigue funcionando como termómetro del excursionismo catalán. Exigente, reconocible y con un fuerte componente simbólico ya que además, que un itinerario de alta montaña encabece el listado autonómico también sugiere una tendencia: el senderismo no solo crece en cantidad, sino que mantiene vivo el atractivo por los “grandes objetivos” del país.

Una vista del Pedraforca. / @Caputx_55

Las rutas más buscadas

Aunque Catalunya lidera en creación reciente, el ranking estatal de rutas más populares coloca el foco del senderismo 2025 en Aragón, que concentra las tres primeras posiciones y repite con la Pradera de Ordesa–Cola de Caballo como itinerario más realizado (19 km y cerca de 500 m de desnivel positivo). Sin embargo, y en este contexto, la Ruta del Cares, una de las más recorridas el año anterior, perdió peso en el ranking por cierres y limitaciones de acceso vinculadas al riesgo de desprendimientos tras un incendio y derrumbes en tramos del recorrido.

En trail running, la ruta que actúa como faro para los corredores de montaña es la Zegama–Aizkorri, un trazado de 42 kilómetros y 2.700 metros de desnivel positivo que trasciende la competición y se mantiene como desafío recurrente durante todo el año por su prestigio y por la dureza de su perfil. En 'running' más urbano, el protagonismo cambia de escenario: en 2025 la referencia pasa a ser “la Tapia” de la Casa de Campo, que toma el relevo de la vuelta al Retiro como ruta más realizada, consolidando a ambos parques como el gran dúo de entrenamiento en Madrid.

El crecimiento de rutas compartidas dibuja un podio estable. Las disciplinas ligadas a andar y correr (en asfalto o montaña), junto al ciclismo (tanto carretera como montaña), son las que sostienen el grueso de la actividad. Sin embargo, aparecen también nuevas disciplinas que en los últimos años han ido ganando relevancia como el esquí de montaña.

Unos ciclistas en la Quebrantahuesos. / Malomalone

Aparición del esquí de montaña

La aparición del esquí de montaña como otra de las actividades más realizadas pone de relieve una nueva tendencia con cada vez más adeptos en el panorama deportivo nacional. Las actividad de nieve más realizada del año en ese ámbito fue de la ascensión al Garmo Negro como itinerario de referencia. La lectura es evidente: el 'outdoor' no se “apaga” en invierno, sino que se transforma y no solo se emplea la nieve para esquiar.

Si hablamos de bicicleta, 2025 deja dos nombres propios según modalidad. En ciclismo de carretera, la ruta más popular fue la Quebrantahuesos, un recorrido que atraviesa puertos emblemáticos del Pirineo y refleja el tirón de los desafíos cicloturistas de gran fondo. En 'mountain bike', vuelve a aparecer como referencia la ruta de los Collados Altos (Comunidad de Madrid), apreciada por su “ciclabilidad”, aunque con un dato que la retrata: sus 1.400 metros de desnivel positivo la convierten en un itinerario claramente exigente.