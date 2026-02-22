Diario de precampaña azulgrana: Macarrones, vermuts y carpas para recoger firmas

Una serpiente larga y colorista formada por jóvenes asiáticos avanzó por delante de las carpas de los precandidatos sin necesidad de esquivar ninguna fila. Discurrió recta, sin serpentear, en su representación del año nuevo chino: campo abierto. Poca motivación electoral se vio antes de empezar el partido ante el Levante. Así a ojo se detectó un ligero goteo para firmar papeletas en favor de Joan Laporta. A los demás, poquita cosa. Apreciaciones poco científicas. Quizá hubo chorros por otras zonas del Camp Nou.

Un partido en el Estadi siempre es el momento de pesca potencialmente más fecundo en periodo preelectoral y en estos comicios solo quedará por tirar la red en el Barça-Villarreal del día 28. Dos fechas para desplegarse y tratar de recoger las máximas firmas posibles. El censo oficial y definitivo abarca a 114.504 socios, según dio ayer a conocer el club.

Marc Ciria, frente a una de las carpas de su precandidatura a presidencia del Barça. / Jordi Cotrina

En la primera oportunidad, las cuatro campañas desplegaron tres o cuatro carpas este domingo soleado alrededor del Estadi. También voluntarios en comando se distribuyeron por los aledaños. Quien esto firma observó más voluntarios para Marc Ciria. Unos 140, según informaron de su equipo. Antes, en su sede electoral, a pocos pasos del Camp Nou, ofreció un vermut, de hecho durante todo el fin de semana, para aquellos socios con sed, ganas de picotear y sobre todo poner una firma.

“Estamos creciendo mucho, más que ninguna otra candidatura. La gente quiere un cambio y es lo que nosotros representamos, la voluntad de modernizar el club. Vamos haciendo firma a firma”, dijo el financiero frente a la carpa del boulevard. Esta semana pidió 10.000 papeletas más al club, que se suman a las 10.000 recogidas previamente. Pocos minutos antes había aparecido por ahí Xavier Vilajoana, quien previamente se detuvo en un bar de Travessera de les Corts con parte de su equipo.

A Laporta le costó avanzar bastante más que a la serpiente china. Por delante de la Barça Store era reclamado para una foto constantemente, muchos de turistas, cabe decir. Su aura de estrella del rock es innegable. Por la mañana se fue con los suyos al Bar Bocata, en una esquina cercana a la lona de Messi colgada por Ciria, y se dejó filmar cocinando y sirviendo unos macarrones. En campaña, mejor el Bar Bocata que el Botafumeiro o el Via Veneto de cuando ejerce de presidente. Bien visto por sus asesores.

Luego se dio un baño de popularidad en el Hyatt Hotel y el boulevard antes de adentrarse en el estadio. No se sentó en el palco, pero casi. A apenas tres asientos, rodeado de sus directivos y una bufanda azulgrana al cuello. Las colas de verdad para firmar por Laporta se vieron el sábado por la noche en su sede electoral, después de la derrota del Madrid. Entre los eufóricos firmantes, el expresidente Joan Gaspart, vicepresidente en sus tiempos de Josep Lluis Núñez. Podrían hacerse unas cuantas lecturas de ello.

Proyecto social de Font

Víctor Font organizó un acto de campaña matinal. Presentó su proyecto social. Prometió una Grada d’Animació ampliada a 5.000 asientos. Abogó por la creación de un Supporter Liaison Officer para “prevenir conflictos y garantizar la buena convivencia”. También propuso reactivar y profesionalizar el Departament de Desplaçaments. Por la tarde desplegó decenas de voluntarios por fuera del Estadi, una docena por dentro. Y se sentó en un asiento en la tribuna. ¿Cuál? “Con el sistema actual, siempre es un sitio distinto”. Promete cambiar eso. Cerca tenía a Vilajoana. Ciria se sentó en el lateral.

Xavier Vilajoana, en los aledaños del Camp Nou, antes del Barça-Levante. / Jordi Cotrina

Tras el partido, con la satisfacción de la victoria, el liderato recuperado y las carpas abiertas, cayeron algunas firmas. Ni rastro ya de la serpiente china. El año nuevo dura hasta el 3 de marzo, justo el día que empezarán a contarse las firmas.