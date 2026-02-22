David Escudé, concejal de Deportes: “En Barcelona haremos historia con la salida del Tour”

La cuenta atrás ya está en marcha: los días 4, 5 y 6 de julio de este 2026 Barcelona acogerá la llamada “Gran Depart”, la gran salida de la mejor prueba ciclista del mundo, como es el Tour de Francia. Será la primera vez que Barcelona acoja la salida oficial del Tour, tras haber albergado diferentes etapas en 1957, 1965 y 2009.

Para esta gran salida los corredores saldrán desde el Port Olímpic, pasarán por el Parc del Fórum, el Hospital de Sant Pau, una Sagrada Familia ya finalizada, y con un tramo final ubicado en la montaña mágica de Montjuïc

El Mas Barcelona recibe hoy a David Escudé, brazo derecho del alcalde Jaume Collboni en asuntos deportivos, pues es regidor de deportes del ayuntamiento y del distrito de Les Corts, así como diputado provincial en la Diputació de Barcelona.

Desde hace años el Tour era una deseada carpeta por descubrir:”Nos hacía falta abrir el cajón y buscar hechos deportivos que tuviesen sentido en la ciudad”.

Además, la histórica capacidad organizativa de la ciudad hace que sean muchas las ciudades que tengan a Barcelona como referente para organizar grandes acontecimientos: “es que no vienen muchas, Sergi, nos llaman muchísimas”.

La ilusión le desborda: “Con la tradición ciclista que tenemos en Catalunya y mientras trabajábamos la Volta y la vuelta, la Volta femenina y traemos la vuelta femenina a Barcelona y cerramos el círculo con el Tour, con una crono por equipos con 21 vueltas para que las familias puedan ver a los ciclistas más de 20 veces a su paso por el recorrido”

Mas Barcelona - David Escudé con Sergi Mas. / Mònica Tudela

El Tour cuesta 8 millones de euros a la ciudad, y el retorno “a todos los niveles que tendrá Barcelona será brutal”.

