CAMP NOU, 16.15 H.
El Barça busca soluciones con el diálogo para reaccionar ante el Levante
Flick corrobora que la plantilla sigue convencida de la filosofía de juego y sólo echa en falta un liderazgo como el Pedri, al que recupera
Dos días de fiesta concedió Hansi Flick a sus muchachos tras la derrota de Girona, la segunda consecutiva tras el varapalo copero ante el Atlético. Él y ellos necesitaban desconectar y entregarse a un ejercicio de introspección mientras buscaban soluciones para frenar la dinámica perdedora. En el reencuentro, Flick abrió "un canal de comunicación al mismo nivel, abierto y sincero" para preguntar y compartir a qué conclusiones habían llegado todos.
El técnico expuso algunas de las suyas. Una es que echa en falta un líder en el campo. En cualquier faceta. Sea por su capacidad decisiva en el juego, sea por su ascendencia entre los compañeros, sea por su experiencia, sea por su inteligencia en descifrar disfunciones tácticas.
Flick quiso saber la opinión de sus futbolistas. Sobre todo, en el grado de convencimiento que tenían en la idea de juego, criticada por arriesgada, imprudente si no se ejecuta con precisión. Deseaba hacerles copartícipes de la responsabilidad que también tienen ellos en el juego y atajar la minicrisis de esas dos derrotas -bromeó el técnico con que se han producido sin Joan Laporta-, que ya se ha producido en alguna fase bajo el mandato de Flick. Nunca hubo una tercera.
El Barça recibe al Levante, penúltimo, en el octavo partido en el Camp Nou. Saldados todos con victoria. El dimitido presidente y los otros tres precandidatos a la presidencia recogerán hoy firmas en el estadio para poder presentarse a las elecciones.
No desveló Flick qué explicaciones ofrecieron ni quienes fueron los más parlanchines en las sesiones de diálogo entabladas. "Para mí es normal tener mucha comunicación con los jugadores, aunque al final debo tomar yo las decisiones porque es mi trabajo", comentó Flick, que considera «normal» la falta de liderazgo por la juventud de la plantilla. Faltan años y han faltado jugadores. Pedri, el más añorado, está listo para reaparecer. Lo hará en la segunda mitad después de un mes inactivo por la lesión que se produjo en el bíceps femoral de la pierna derecha frente al Slavia de Praga. Marcus Rashford (golpe en la rodilla izquierda) ha estado dos semanas fuera. Gavi, recién incorporado al grupo, aún tardará más. Al andaluz le tienen que frenar.
Convencidos todos
"Cuando dan el cien por cien, la calidad es tremenda", expuso Flick, que además de tocar la fibra y escuchar las opiniones de sus pupilos, debía proponer soluciones técnicas a los errores que desembocaron en el 4-0 ante el Atlético y el 2-1 de Girona. "Todo el mundo está convencido de lo que hacemos, de nuestra filosofía", dijo, feliz por no haber detectado disensiones.
Los rivales han creado más ocasiones de lo que es habitual y las causas son variadas. «Cuando perdemos balones en el último tercio y no estamos bien posicionados, dejamos espacios para las transiciones y tampoco nos hemos activado bien tras la pérdida, ni aprovechamos nosotros los espacios», explicó en un resumen que, en efecto, obligaba a una revisión de planteamientos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Justicia permite a LaLiga y a Telefónica ordenar el bloqueo instantáneo de fútbol pirata por VPN
- Koeman declarará en un juicio contra el Barça por las comisiones del fichaje de Koundé
- Lance Stroll, a su padre: '¿Pero, papá, qué coche nos has dado a Fernando y a mí?
- La historia de Eileen Gu: campeona olímpica de freestyle con la presión de dos países sobre sus hombros
- Así alcanzó el oro Oriol Cardona: la influencia de su padre Joan, las enseñanzas de Kilian Jornet y la evasión de la Costa Brava
- Audie Norris denuncia un intento de atraco en Barcelona: 'Ni siquiera un hombre grande y fuerte como yo puede andar tranquilo por la calle
- Oriol Cardona se encumbra con el segundo oro español en la historia de los JJOO de invierno: 'Ya era hora
- Así es el Skimo, el deporte en el que Oriol Cardona aspira al oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina