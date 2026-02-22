El Barça busca soluciones con el diálogo para reaccionar ante el Levante

Dos días de fiesta concedió Hansi Flick a sus muchachos tras la derrota de Girona, la segunda consecutiva tras el varapalo copero ante el Atlético. Él y ellos necesitaban desconectar y entregarse a un ejercicio de introspección mientras buscaban soluciones para frenar la dinámica perdedora. En el reencuentro, Flick abrió "un canal de comunicación al mismo nivel, abierto y sincero" para preguntar y compartir a qué conclusiones habían llegado todos.

El técnico expuso algunas de las suyas. Una es que echa en falta un líder en el campo. En cualquier faceta. Sea por su capacidad decisiva en el juego, sea por su ascendencia entre los compañeros, sea por su experiencia, sea por su inteligencia en descifrar disfunciones tácticas.

Hansi Flick, en la sala de prensa de la ciudad deportiva. / Alberto Estévez / EFE

Flick quiso saber la opinión de sus futbolistas. Sobre todo, en el grado de convencimiento que tenían en la idea de juego, criticada por arriesgada, imprudente si no se ejecuta con precisión. Deseaba hacerles copartícipes de la responsabilidad que también tienen ellos en el juego y atajar la minicrisis de esas dos derrotas -bromeó el técnico con que se han producido sin Joan Laporta-, que ya se ha producido en alguna fase bajo el mandato de Flick. Nunca hubo una tercera.

El Barça recibe al Levante, penúltimo, en el octavo partido en el Camp Nou. Saldados todos con victoria. El dimitido presidente y los otros tres precandidatos a la presidencia recogerán hoy firmas en el estadio para poder presentarse a las elecciones.

Pedri, con el balón, en la sesión del sábado. / Dani Barbeito / SPO

No desveló Flick qué explicaciones ofrecieron ni quienes fueron los más parlanchines en las sesiones de diálogo entabladas. "Para mí es normal tener mucha comunicación con los jugadores, aunque al final debo tomar yo las decisiones porque es mi trabajo", comentó Flick, que considera «normal» la falta de liderazgo por la juventud de la plantilla. Faltan años y han faltado jugadores. Pedri, el más añorado, está listo para reaparecer. Lo hará en la segunda mitad después de un mes inactivo por la lesión que se produjo en el bíceps femoral de la pierna derecha frente al Slavia de Praga. Marcus Rashford (golpe en la rodilla izquierda) ha estado dos semanas fuera. Gavi, recién incorporado al grupo, aún tardará más. Al andaluz le tienen que frenar.

Flick habla con Gavi en el entrenamiento del sábado previo al Barça-Levante. / Dani Barbeito / SPO

Convencidos todos

"Cuando dan el cien por cien, la calidad es tremenda", expuso Flick, que además de tocar la fibra y escuchar las opiniones de sus pupilos, debía proponer soluciones técnicas a los errores que desembocaron en el 4-0 ante el Atlético y el 2-1 de Girona. "Todo el mundo está convencido de lo que hacemos, de nuestra filosofía", dijo, feliz por no haber detectado disensiones.

Los rivales han creado más ocasiones de lo que es habitual y las causas son variadas. «Cuando perdemos balones en el último tercio y no estamos bien posicionados, dejamos espacios para las transiciones y tampoco nos hemos activado bien tras la pérdida, ni aprovechamos nosotros los espacios», explicó en un resumen que, en efecto, obligaba a una revisión de planteamientos.