La alineación del Barça ante el Levante: Cubarsí y Fermín caen
Hansi Flick ha efectuado solo dos cambios en la formación titular del Barça ante el Levante. Pau Cubarsí y Fermín López son los sacrificados por el entrenador, que ha dado a la alineación un toque más defensivo para reforzar la seguridad. Pese a que enfrente estará el Levante, el penúltimo de la Liga, y se prevé que salga con un espíritu conservador.
Flick había reconocido en la víspera que los rivales creaban más ocasiones de gol que lo habitual en los últimos partidos. No era un aumento exagerado, pero sí que eran opciones más claras. A tal efecto, ha blindado más el centro del campo.
A Fermín lo ha sustituido por Marc Bernal, para que ejerza de mediocentro posicional, y De Jong, que desempeñaba esa función, estará más liberado de las servidumbres defensivas. Olmo aguanta en el equipo, satisfecho como está Flick con su rendimiento y su aguante físico.
Cubarsí cede el puesto a João Cancelo, que presumiblemente ejercerá de lateral izquierdo. La presencia de Koundé, Gerard Martin y Eric Garcia permite múltiples combinaciones, porque todos ellos han jugado de centrales y de laterales en algún momento.
La delantera es la titular del año pasado, aunque no la más habitual esta temporada: Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.
La alineación es la siguiente: Joan Garcia; Koundé, Eric, Martín, Cancelo; De Jong, Bernal, Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.
