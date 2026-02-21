Víctor Font expone su plan con Messi: presidencia de honor, una marca comercial común y "un último baile"

El artista urbano que firma como Axe Colours daba los últimos retoques a un lienzo del rostro de Leo Messi cuando Víctor Font empezó a exponer sus planes respecto al "único futbolista que puede decidir un partido solo", como diría después el técnico Carles Planchart. El proyecto cuenta de tres patas: una institucional, que sería convertirlo en presidente de honor, una segunda comercial, consistente en crear una marca común entre Barça y futbolista, y una tercera deportiva, que de forma ideal comportaría su regreso al Camp Nou con las botas puestas. "La única manera de que Messi se pueda despedir como él y el Barça se merecen es si Laporta no gobierna a partir del 16 marzo", señaló.

Messi es uno los puntos débiles más evidentes del último mandato de Laporta y todos los precandidatos golpean al hígado, con críticas feroces y con propuestas, aparte de con obras artísticas, como el lienzo y la lona de Marc Ciria. Este último cuenta con un plan comercial que aún no ha expuesto. Sí lo hizo este sábado el empresario de Granollers, que subrayó el "daño" deportivo, emocional y económico que ha producido "la patada en el culo" que el expresidente le dio al rosarino. "No una, dos veces fue engañado por Laporta", dijo en alusión al despido inesperado de 2021 y al acercamiento sin fundamento cuando Xavi era entrenador y él estaba en París. "No somos conscientes de las oportunidades que hemos perdido. Si Messi no está aquí es por la incapacidad y la improvisación de Laporta y compañía", criticó.

Víctor Font explica sus planes respecto a Leo Messi. / Nosaltres

Font explicó que a mediados de 2023, con Messi en el PSG, propuso a su familia el plan con el deseo de que "la reconciliación sea realidad lo antes posible". Un plan basado en unos estudios en los que participó Gabriel Masfurroll, exdirectivo azulgrana recientemente fallecido. Aseguró haber estado en contacto con el entorno del jugador, que este fin de semana empieza la nueva temporada en el Inter Miami, y que al día siguiente de las elecciones, si gana, empezará a implementarlo. Ya dijo que lo primero que haría en caso de salir triunfador el 15 de marzo sería una llamada a Florida.

Como Cruyff

Font propone que el mejor jugador de la historia se convierte en presidente de honor, cargo que ya ocupó brevemente Johan Cruyff. Fue nombrado por Laporta y renunció pocos meses después por discrepancias con la junta de Sandro Rosell. "Leo es un referente como persona también. Es trabajador, honesto, tiene liderazgo y quiere mucho al Barça. Institucionalmente, reforzaría al club y nos permitiría llegar a partes del mundo en que su figura es más fuerte que la del FC Barcelona", expuso el precandidato.

Albert Puig, Carles Planchart, el artista Axe Colours, Víctor Font y Francesc Cos. / Nosaltres

En el ámbito comercial, el jefe oficioso de la oposición plantea la creación de una marca conjunta entre el argentino y el Barça que, remarcó, tiene potencial de convertirse en "la más fuerte de la industria del deporte". Habló de generar "cientos o miles de millones", con nuevas líneas de negocio en el ámbito de merchandinsing, audiovisual o digital. Puso de ejemplo la alianza entre Michael Jordan y Nike. La marca Jordan aportó 5.122 millones en 2022 a Nike, el 14,16% de todos sus ingresos. Para Font, en un deporte de dimensión tan global como el fútbol, las posibilidades de una alianza Barça-Messi resultan enormes. El proyecto incluye un acuerdo con Inter Miami. "Si esto se hubiera hecho antes, quizá ahora estaríamos como club en una situación mucho mejor", indicó.

Primera ventana, enero de 2027

La tercera pata de su propuesta es la deportiva. Dependiendo de la voluntad del jugador, y teniendo en cuenta la mirada de la dirección deportiva y el entrenador, Font exteriorizó el deseo de "un último baile" sobre el césped. Una despedida que no sea "en un cuarto frente a unos cuantos trofeos". Como primera ventana posible sería en enero de 2027, después del Mundial y a la conclusión de la temporada de la MLS. Messi, de 37 años, tiene contrato con Inter Miami hasta 2028 pero con cláusula de escapatoria.

Imagen reciente de Leo Messi en un partido con el Inter de Miami. / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP

Para el precandidato, toca cerrar "una herida abierta", en la que hurgó contra Laporta. "No hemos roto relaciones con Florentino Pérez, sino con Leo Messi", disparó.

Por cierto, el lienzo de Axe Colours se expondrá durante la campaña en la sede electoral de Font en la Diagonal.