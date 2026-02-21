Más presencia y más responsabilidad: el nuevo papel de las mujeres tras las elecciones en el Barça

Cambiar costumbres es complicado. Romper con lo que siempre ha sido, con lo que hasta ahora era lo "normal" pide voluntad y convicción. No solo hay que querer cambiar la foto, hay que promover y tomar acción para que eso suceda. En las últimas décadas, la presencia de la mujer en los lugares de poder ha sido irrisoria. Muy pocas y no todas ellas con un poder real a la hora de tomar decisiones. Ahora, con las elecciones, el Barça puede volver a reformular ese aspecto de su forma de gobernarse, pero para ello hace falta dar un paso más.

Durante el último mandato de Joan Laporta, quien se presenta a la reelección, Elena Fort fue la única mujer en la junta directiva. Una 'rara avis' ya que apenas clubes de Primera División cuentan con ellas en sus directivas. La intención de la precandidatura, en caso de ganar los comicios, es aumentar ese número. "Si ganamos las elecciones tendremos más mujeres en la junta, tendremos más presencia", confiesa Elena Fort a EL PERIÓDICO La hasta ahora directiva es una de las personas de confianza de Laporta que dimitió cuando se convocó elecciones y forma parte de su precandidaura para los comicios del 15 de marzo.

Mientras Fort fue la única mujer que formaba parte de la directiva del Barça, la presencia de mujeres fue creciendo dentro de la entidad en puestos ejecutivos, aunque aún sin llegar a conseguir la paridad con los hombres. En el Plan de Igualdad del FC Barcelona, al que EL PERIÓDICO ha tenido acceso, se recuenta la presencia de mujeres dentro de la plantilla, formada por 248 mujeres (41%) y 360 hombres (59%) en marzo de 2024, cuando se recolectaron los datos para el estudio. El texto, que radiografia una presencia femenina bastante equilibrada, remarca que "la promoción de las mujeres a niveles más altos es desigual".

Objetivo común, formas de aplicarlo distintas

Todos los candidatos coinciden en contar con mujeres dentro de sus consejos directivos, aunque la cantidad y la responsabilidad aún esta por ver. "Impulsaremos la presencia de las mujeres en todas las estructuras del club: la deportiva, creando un equipo femenino en cada sección; la social, movilizando y sumando nuevas socias; y la gobernanza, incrementando de manera real la presencia de mujeres en los órganos de gobierno", relata Victor Font a EL PERIÓDICO. "Apostamos por un Barça donde la presencia, la voz y el liderazgo de las mujeres sean estructurales y donde se pase de un éxito deportivo a un proyecto global con continuidad y sentido", añade el precandidato que cuenta en su equipo con Gemma Amat, hija de Jaume Amat, fundador de La Masía.

Xavi Vilajoana tiene claro que su proyecto debe ser transversal. "Es un tema que asumo con absoluta normalidad. La participación de la mujer es un tema que debe estar en el orden del día, pero es una cuestión de competencias. Entiendo que se debe trabajar y concienciar en la igualdad, pero también entra en juego el ámbito competencial. Una mujer es exactamente igual o más competente que un hombre. En mi proyecto, las mujeres forman parte, ahora mismo, del ámbito social, marketing y comunicación, y después, a nivel ejecutivo, habrá más. Vilajoana, además, pretende romper una convicción que se ha establecido en los últimos años y que no siempre (aunque parezca extraño) es favorable a la mujer. "A mí no me gusta asociar el deporte femenino únicamente a la mujer. En mi caso, las competencias irán asociadas al ámbito que sea. Lo he tenido muy claro", añade a este medio el precandidato.

"Espacio real" para el talento femenino

“Si el Barça quiere liderar dentro y fuera del campo, también debe liderar en cómo gobierna —recalca Marc Ciria a EL PERIÓDICO—. Queremos un club donde el talento femenino tenga espacio real para decidir, dirigir y transformar. Y queremos que más mujeres sientan el Barça como su casa, como socias y como protagonistas del proyecto". El precandidato defiende que "el club debe reflejar en su gobernanza la realidad de la sociedad y de su propio proyecto deportivo. Por eso, la candidatura apuesta por incrementar de manera real y efectiva la presencia de mujeres en los espacios de decisión del club y ampliar el papel de la mujer dentro del ecosistema blaugrana". En este sentido, busca nombrar a más mujeres en órganos de gobierno y direcciones ejecutivas, con responsabilidad real en la toma de decisiones, no como presencia simbólica, y afianzar un liderazgo femenino en áreas clave: deportiva, institucional, social, comunicación y desarrollo de marca.

Alrededor del 25% del censo social son mujeres. Ampliar la presencia de mujeres dentro del club y que este cambio sea visible ayudará a que muchas se sientan parte activa de la entidad. Porque, toda la vida, la imagen de los palcos ha sido una muy concreta. Todos hombres y ellas no han creído que estar allí era posible (y, a veces, haberlo estado, hubiera sido excesivamente incómodo). Referentes como Elena Fort abren un camino para las nuevas generaciones que, después de ver a una mujer en un lugar de decisión, ven que pueden hacer. Porque, ¿por qué no?