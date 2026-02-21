Irlanda arrolla a Inglaterra en Londres (21-42)

Irlanda arrolló este sábado a Inglaterra por 21-42 en un encuentro muy serio en el que fueron superiores en todo momento y que les valió para alzarse con el Millenium Trophy y conquistar Twickenham.

Los de Andy Farrell consiguieron su quinta victoria en los últimos seis partidos ante el XV de la Rosa, que había ganado sus últimos nueve partidos en su estadio y acaban prácticamente con las posibilidades de Inglaterra de conseguir el título de las Seis Naciones, que no ganan desde 2020.

Por otro lado, Irlanda, que llegaba con una derrota ante Francia y una victoria ante Italia, mantiene viva sus esperanzas y pone presión sobre los galos.

Herido en el orgullo

El XV del Trébol salió decidido a dominar el duelo, y en apenas ocho minutos, los irlandeses inauguraron el marcador gracias a un golpe de castigo transformado por Jack Crowley.

El conjunto de Steve Borthwick, herido en el orgullo tras caer en la Copa Calcuta ante Escocia, intentó reaccionar, pero se topó con una defensa rocosa de Irlanda, que evitó cualquier tipo de penetración por parte de Henry Pollock, que estrenaba titularidad en el Seis Naciones a sus 21 años.

A pesar de mantener la posesión, Inglaterra cometió muchos errores, que eran aprovechados por una Irlanda muy bien posicionada en el campo.

Uno de ellos fue al cuarto de hora de juego cuando George Ford, que no estuvo acertado, desaprovechó un golpe de castigo al mandar el balón fuera de banda por detrás del banderín.

Implacable en defensa

De estos errores se beneficiaron los visitantes, que cuando podían salían al contrataque y ponían en serios problemas a la defensa local, que tuvo continuos despistes.

Antes del minuto 20, Jamison Gibson-Park sacó rápido una infracción para conseguir un ensayo, que Crowley completó al acertar la patada, pero que después desaprovechó un golpe de castigo para aumentar la diferencia.

Inglaterra siguió sin aparecer, y en cada acción, se vio superada por una Irlanda implacable en defensa y muy efectiva en la parcela ofensiva

De nuevo, un nuevo contraataque sirvió para que Stuart McCloskey rompiese líneas, pero cuando iba directo al ensayo, fue placado con autoridad.

El balón fue a parar a las manos de Gibson-Park, que cedió a Robert Baloucoune, quien consiguió el ensayo sin ninguna oposición.

Castigo doble

El castigo para Inglaterra fue doble ya que Freddie Stewart recibió tarjeta amarilla, aunque Crowley de nuevo volvió a fallar la patada.

Justo antes de la media hora de encuentro, hubo un cambio de árbitro ya que el italiano Andrea Piardi se tuvo que retirar por problemas físicos y fue sustituido por el francés Pierre Brousset.

El XV del Trébol aprovechó la superioridad de nuevo y consiguió de nuevo un ensayo por medio de Tommy O'Brienn, que acababa de salir al verde y que culminó una jugada iniciada por Baloucoune.

Esta vez Crowley no falló y puso el 0-22 en el marcador que dejaba helada a la afición inglesa presenta en el estadio de Twickenham, que estaba abarrotado con más de 80 000 espectadores.

Antes del descanso, Inglaterra sumó sus primeros puntos después de una acción en la que estuvo cerca de conseguir el ensayo en cuatro ocasiones y en la que al final Dingwall consiguió certificarlo y posteriormente Ford, acertó la patada.

Sin reacción

Tras el descanso, con 7-22 en el marcador, la dinámica continuó como en la primera parte, con una Irlanda decidida a aumentar la diferencia y a golear.

Dicho y hecho, ya que en apenas dos minutos, los de Andy Farrell certificaron un ensayo gracias a Dan Sheeman, que posteriormente completó de nuevo Crowley, terminando así cualquier atisbo de remontada al quedarse Inglaterra con un jugador menos por la amarilla de Pollock.

Sacó el orgullo para recortar diferencias con un ensayo de Lawrence, que Ford atinó con el lanzamiento adicional.

La reacción no llegó e Irlanda golpeó de nuevo con dos golpes de castigo transformados por Crowley, que se rehizo de los dos fallos en la primera parte.

A diez minutos del final, Osborne puso la puntilla con un nuevo ensayo, mientras que Inglaterra redujo distancias por medio de Underhill.

Con esta victoria, Irlanda se queda con un balance de 2 victorias y una derrota. Por su parte, Inglaterra volvió a perder más de un año después en su campo y se queda con un bagaje negativo (1 victoria y dos derrotas).