Boxeo
El púgil Floyd Mayweather, con casi 49 años, anuncia su regreso
Desde su retirada en 2017, Mayweather ha participado en varias peleas de exhibición, entre ellas una contrra John Gotti III en Ciudad de México.
Floyd Mayweather, leyenda del boxeo y campeón del mundo en cinco divisiones, anunció este viernes su regreso a las peleas profesionales, después de retirarse en 2017 con un balance perfecto de 50-0.
'Money' Mayweather, que cumplirá 49 años el próximo 24 de febrero, informó en un comunicado recogido por la cadena ESPN de que volverá a las peleas después de su evento de exhibición contra Mike Tyson, previsto para la primavera de este año.
"Todavía tengo lo necesario para lograr más récords en el boxeo. Desde mi próximo evento con Mike Tyson hasta mi siguiente pelea profesional después de eso, nadie tendrá un impacto mayor en las taquillas, tendrá una audiencia global de transmisión más grande ni generará más dinero con cada evento", aseguró Mayweather.
El boxeador estadounidense volverá a las peleas junto a su socio global de medios CSI Sports/FIGHT SPORTS.
Desde su retirada en 2017, Mayweather ha participado en varias peleas de exhibición, entre ellas una contrra John Gotti III en Ciudad de México.
- La Justicia permite a LaLiga y a Telefónica ordenar el bloqueo instantáneo de fútbol pirata por VPN
- Koeman declarará en un juicio contra el Barça por las comisiones del fichaje de Koundé
- Lance Stroll, a su padre: '¿Pero, papá, qué coche nos has dado a Fernando y a mí?
- La historia de Eileen Gu: campeona olímpica de freestyle con la presión de dos países sobre sus hombros
- Así alcanzó el oro Oriol Cardona: la influencia de su padre Joan, las enseñanzas de Kilian Jornet y la evasión de la Costa Brava
- Audie Norris denuncia un intento de atraco en Barcelona: 'Ni siquiera un hombre grande y fuerte como yo puede andar tranquilo por la calle
- Oriol Cardona se encumbra con el segundo oro español en la historia de los JJOO de invierno: 'Ya era hora
- Así es el Skimo, el deporte en el que Oriol Cardona aspira al oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina