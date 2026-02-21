Flick echa en falta liderazgo en el Barça y recupera con alivio a Pedri

Dos días de descanso, muchas charlas y análisis de vídeo. El Barça se ha sometido a terapia tras encajar dos derrotas que han tenido consecuencias: la del Atlético (4-0) le deja con un pie fuera de la Copa y la de Girona (2-1) le apartó del liderato de la Liga. En ambas han tenido más incidencia los propios errores que los factores externos, y en ambas Hansi Flick ha echado menos una personalidad aglutinadora, descollante, representativa.

"Necesitamos líderes en el campo", sostiene el entrenador. Al Barça le han faltado más cosas, tanto actitudinales (mentalidad, hambre) como técnicas: posicionamiento, presión, vigilancias defensivas...

Hansi Flick atiende a una pregunta en la rueda de prensa previa al Barça-Levante. / AFP7 vía Europa Press

Convicción garantizada

Todo empieza, a juicio de Flick, en la convicción de los jugadores para ejecutar el plan de juego. Si tenía dudas, las ha disipado en el campo de entrenamiento. Ahora cabe llevarlo a la práctica este domingo, frente al Levante (16.15 h.). "Los jugadores están convencidos de nuestro estilo y del modo en el que jugamos, de esta filosofía", asegura Flick.

Lo sabe porque les ha tirado de la lengua. "El diálogo es abierto y honesto en el vestuario, les hago preguntas, es importante que tengan la palabra, es así como gestiono al equipo", profundizaba el técnico para compartir la responsabilidad con los futbolistas para hallar las soluciones que frenen la breve racha negativa de las dos derrotas encajadas. Nunca hubo un tercer mal resultado, ni un empate, en la era Flick.

Casadó, De Jong y Rashford, este sábado. / Dani Barbeito / SPO

La falta de liderazgo "es normal", entiende el entrenador, por la juventud de la plantilla. En los dos partidos faltaron veteranos (Lewandowski), capitanes (Araujo), faltó la personalidad de Pedri y el despliegue de Raphinha. El brasileño fue sustituido poco después del empate del Girona. Pedri, sin embargo, "uno de esos líderes", va a reaparecer ante el Levante.

Gavi y Lamine Yamal, en el entrenamiento de este sábado, / Dani Barbeito / SPO

"Necesitamos ese tipo de jugadores y por eso he querido hablar de esto. Es importante que todos sientan la responsabilidad sobre lo que estamos haciendo, quiero que me digan lo que piensan. Cuando dan el cien por cien, la calidad es tremenda, pero en ocasiones falta un poco de liderazgo", expuso Flick, más optimista al comprobar que podrá contar con Pedri y Marcus Rashford, ya recuperados, y Gavi se ha reincorporado al grupo. Con una media sonrisa dejó entrever que tienen que frenarle en su regreso al terreno de juego.