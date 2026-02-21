Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atlético - Espanyol (4-2)

Un Espanyol fugaz se viene abajo ante un Atlético letal: "Esperábamos una mala racha, pero no como esta"

Los pericos, que se adelantaron a los cinco minutos con un gol afortunado de Jofre, no pudieron frenar el ímpetu local.

El bloque de Manolo suma ya ocho jornadas sin ganar y solo 2 puntos de los 24 últimos.

Sorloth celebra su primer gol con Dimitrovic caído junto al palo, este sábado en Madrid.

Sorloth celebra su primer gol con Dimitrovic caído junto al palo, este sábado en Madrid. / PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Raúl Paniagua

Raúl Paniagua

No era el Metropolitano la plaza más sencilla para aliviar las penas y así se acabó confirmando este sábado en Madrid. El Espanyol prolongó su nefasta racha de 2026 y encadenó ante el Atlético (4-2) su octava jornada sin ganar. Dos puntos de 24 han rebajado por completo las pretensiones de un equipo que se adelantó a los cinco minutos con un gol de Jofre, pero acabó derrumbándose en la segunda mitad.

Necesita escapar el cuadro perico de esa espiral negativa que parece no tener fin. No gana desde el 22 de diciembre de 2025. El próximo domingo tendrá la siguiente ocasión en la visita al Elche, otro conjunto en horas bajas. Antes tocará digerir un tropiezo que no por esperado es menos doloroso.

Más cemento

Había insistido Manolo en la víspera en la necesidad de recuperar la fiabilidad defensiva. Cerrar de nuevo con llave es el objetivo para salir del hoyo. Por ello apostó por más cemento que de costumbre. Con tres centrales (Riedel, Calero, Cabrera) y un doble pivote por delante (Urko, Lozano) pretendía el técnico gallego asfixiar a los locales y el plan no salió del todo mal en el primer tiempo. El Espanyol, incluso, se adelantó con ese tanto afortunado de Jofre tras una pugna con Llorente.

Jofre, defendido por Llorente, remata en la jugada del 0-1, este sábado en el Metropolitano.

Jofre, defendido por Llorente, remata en la jugada del 0-1, este sábado en el Metropolitano. / PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Mandaba el Espanyol a los cinco minutos, pero era obvio que el partido se haría muy largo en el Metropolitano. Un cuarto de hora duró la ventaja perica. Sorloth firmó las tablas al zafarse de Riedel y Griezmann pudo lograr el segundo, pero disparó fuera en el aviso local más destacado antes del descanso.

Doblete de Sorloth

Siguió anclado atrás el cuadro catalán y pronto recibió otra bofetada en una preciosa jugada culminada por Giuliano Simeone (m. 49) con asistencia final exquisita de Baena. Manolo tuvo que mirar hacia el banquillo para deshacer el esquema inicial y volver a su clásico dibujo.

Manolo González, durante el partido contra el Atlético de este sábado.

Manolo González, durante el partido contra el Atlético de este sábado. / SERGIO PEREZ / EFE

De poco sirvió. Lookman marcó el tercero y Sorloth puso el cuarto tras un tiro al larguero de Ngonge en el primer balón tocado por el extremo belga. El Atlético acarició la manita pero fue el Espanyol quien maquilló el drama con un buen gol del suplente Expósito. "Esperábamos una mala racha, pero no como esta. El vestuario no se deja ir, hay que levantarse y volver a competir", valoró Manolo González.

