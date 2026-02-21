Narcotráfico
Se entrega a la justicia el exfutbolista paraguayo Víctor Centurión, acusado de narcotráfico
El exportero de 40 años debe responder por un rol logístico en la gestión de aeronaves, combustible y contactos internacionales para el tráfico de drogas procedentes de Colombia, Perú y Bolivia
AFP
El paraguayo Víctor Centurión, exjugador del Deportivo Cali colombiano, acusado de integrar una red de narcotráfico al mando del prófugo uruguayo Sebastián Marset, se entregó este viernes a las autoridades de Paraguay, informó la policia.
El exportero de 40 años, que jugó en el Cali entre 2011 y 2012, debe responder por un rol logístico en la gestión de aeronaves, combustible y contactos internacionales para el tráfico de drogas procedentes de Colombia, Perú y Bolivia, reveló a periodistas la fiscal de la unidad antinarcóticos, Ingrid Cubilla.
El juez especializado en el crimen organizado, Osmar Legal, ordenó el viernes la remisión de Centurión a la cárcel Tacumbú, en Asunción, tras su comparecencia la tarde del viernes.
Centurión fue declarado rebelde de la justicia el pasado miércoles por los hechos punibles de tráfico internacional, asociación criminal y comercialización de sustancias estupefacientes, que establecen penas de hasta 22 años de cárcel según la funcionaria del Ministerio Público.
Conforme a la imputación de la Fiscalía, Centurión respondía al prófugo Dionisio Cáceres, exgerente del club Rubio-Ñú de la primera división guaraní, donde también jugó el exguardameta.
Cáceres, también declarado prófugo de la justicia, es sindicado como asociado al paraguayo, hoy preso, Alexis González Zárate y al uruguayo Sebastián Marset, de 34 años, considerado como el narcotraficante más buscado de Sudamérica.
Marset también fue jugador de fútbol en Paraguay y Bolivia.
La detención de Centurión, quien también formó parte de los planteles de los equipos paraguayos Olimpia, Libertad y Guaraní, se produjo en el marco del llamado "Operativo Nexus II" que investiga el esquema de narcotráfico ligado a Marset.
