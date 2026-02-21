Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trabajadores Camp NouERC rechaza presupuestosRodaliesSagrada FamiliaHuelga médicosEncuesta Castilla LeónBarcelonaTherianEric DaneÁfrica VázquezJubilados
instagramlinkedin

Narcotráfico

Se entrega a la justicia el exfutbolista paraguayo Víctor Centurión, acusado de narcotráfico

El exportero de 40 años debe responder por un rol logístico en la gestión de aeronaves, combustible y contactos internacionales para el tráfico de drogas procedentes de Colombia, Perú y Bolivia

Victor Centurión, exfutbolista paraguayo acusado de narcotráfico

Victor Centurión, exfutbolista paraguayo acusado de narcotráfico / EFE / Andrés Cristaldo

AFP

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El paraguayo Víctor Centurión, exjugador del Deportivo Cali colombiano, acusado de integrar una red de narcotráfico al mando del prófugo uruguayo Sebastián Marset, se entregó este viernes a las autoridades de Paraguay, informó la policia.

El exportero de 40 años, que jugó en el Cali entre 2011 y 2012, debe responder por un rol logístico en la gestión de aeronaves, combustible y contactos internacionales para el tráfico de drogas procedentes de Colombia, Perú y Bolivia, reveló a periodistas la fiscal de la unidad antinarcóticos, Ingrid Cubilla.

El juez especializado en el crimen organizado, Osmar Legal, ordenó el viernes la remisión de Centurión a la cárcel Tacumbú, en Asunción, tras su comparecencia la tarde del viernes.

Centurión fue declarado rebelde de la justicia el pasado miércoles por los hechos punibles de tráfico internacional, asociación criminal y comercialización de sustancias estupefacientes, que establecen penas de hasta 22 años de cárcel según la funcionaria del Ministerio Público.

Conforme a la imputación de la Fiscalía, Centurión respondía al prófugo Dionisio Cáceres, exgerente del club Rubio-Ñú de la primera división guaraní, donde también jugó el exguardameta.

Cáceres, también declarado prófugo de la justicia, es sindicado como asociado al paraguayo, hoy preso, Alexis González Zárate y al uruguayo Sebastián Marset, de 34 años, considerado como el narcotraficante más buscado de Sudamérica.

Marset también fue jugador de fútbol en Paraguay y Bolivia.

Noticias relacionadas

La detención de Centurión, quien también formó parte de los planteles de los equipos paraguayos Olimpia, Libertad y Guaraní, se produjo en el marco del llamado "Operativo Nexus II" que investiga el esquema de narcotráfico ligado a Marset.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia permite a LaLiga y a Telefónica ordenar el bloqueo instantáneo de fútbol pirata por VPN
  2. Koeman declarará en un juicio contra el Barça por las comisiones del fichaje de Koundé
  3. Lance Stroll, a su padre: '¿Pero, papá, qué coche nos has dado a Fernando y a mí?
  4. La historia de Eileen Gu: campeona olímpica de freestyle con la presión de dos países sobre sus hombros
  5. Así alcanzó el oro Oriol Cardona: la influencia de su padre Joan, las enseñanzas de Kilian Jornet y la evasión de la Costa Brava
  6. Audie Norris denuncia un intento de atraco en Barcelona: 'Ni siquiera un hombre grande y fuerte como yo puede andar tranquilo por la calle
  7. Oriol Cardona se encumbra con el segundo oro español en la historia de los JJOO de invierno: 'Ya era hora
  8. Así es el Skimo, el deporte en el que Oriol Cardona aspira al oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

Floyd Mayweather, con casi 49 años, anuncia su regreso

Floyd Mayweather, con casi 49 años, anuncia su regreso

Bagnaia demuestra, en Tailandia, que vuelve a ser el Bagnaia bicampeón de MotoGP

Bagnaia demuestra, en Tailandia, que vuelve a ser el Bagnaia bicampeón de MotoGP

Se entrega a la justicia el exfutbolista paraguayo Víctor Centurión, acusado de narcotráfico

Se entrega a la justicia el exfutbolista paraguayo Víctor Centurión, acusado de narcotráfico

Pinchando la burbuja de la Premier

Pinchando la burbuja de la Premier

Avance editorial del nuevo libro de Laporta: 'Así hemos salvado al Barça'

Avance editorial del nuevo libro de Laporta: 'Así hemos salvado al Barça'

La cuenta atrás de las elecciones del Barça: un Laporta a la defensiva, contra tres precandidatos desunidos

La cuenta atrás de las elecciones del Barça: un Laporta a la defensiva, contra tres precandidatos desunidos

El Barça no es "més que un club" para ellas: el deporte femenino, deber y oportunidad

El Barça no es "més que un club" para ellas: el deporte femenino, deber y oportunidad

Más presencia y más responsabilidad: el nuevo papel de las mujeres tras las elecciones en el Barça

Más presencia y más responsabilidad: el nuevo papel de las mujeres tras las elecciones en el Barça