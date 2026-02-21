LIGA F
El Barça suma una discreta victoria en Granada (0-2) después de 33 remates
Después de 33 disparos a la portería del Granada, el Barça solo pudo vencer por dos goles (0-2). Una discreta victoria vista la producción ofensiva, a la que faltó muchísimo acierto. Solo hubo diez remates bien dirigidos entre los tres palos. Los dos aciertos se concentraron en el primer tiempo, y llegaron a balón parado: un gol de penalti que transformó por Graham Hansen y otro de Aïcha Cámara al rematar un córner.
El dominio azulgrana fue total, avasallador, ya que sólo concedió dos ocasiones al conjunto granadino, que pasaba por ser uno de los equipos más en forma tras sumar cinco victorias (de las ocho acumuladas en la Liga F) en las seis últimas jornadas.
El once andaluz nunca amenazó al Barça, que presentaba una defensa de circunstancias, ni puso en peligro el presumible triunfo del campeón, que empezó a gestarse pronto con el penalti provocado por la propia Graham Hansen. Pere Romeu pudo reservar en el banquillo a titulares como Patri, Alexia, Kika y Paralluelo, que entraron juntas en el minuto 64; Graham Hansen fue una de las sustituidas al pedir el cambio tras notar unas molestias musculares. El 0-2 garantizaba la victoria porque el equipo azulgrana mantuvo la disciplina mientras trataba de afinar una puntería que nunca recuperó. No la necesitó en esta ocasión.
