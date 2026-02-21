El Barça no es "més que un club" para ellas: el deporte femenino, deber y oportunidad

Conjugar el Barça en femenino es complicado. Si bien el equipo de fútbol no para de cosechar éxitos, si nos alejamos del verde y abrimos el foco, equipos profesionales con recursos e infraestructura no hay. El Barça no es "més que un club". No para ellas. Y eso es lo que quieren cambiar todos los precandidatos de las elecciones del Barça que se celebran el 15 de marzo. Crear equipos femeninos de todas las disciplinas deportivas que conforman el club es la meta. El camino, sin embargo, puede andarse de maneras muy distintas.

"El futuro nos debe llevar a tener secciones femeninas en todos los equipos. Ahora no es posible", relata Elena Fort a EL PERIÓDICO. "Tenemos un problema de fair play que nos limita en lo que respecta a secciones y no tenemos un crecimiento como quisiéramos. El Barça está intentando convencer de que hay que separarlo, porque también lo sufre la Liga F, si queremos que el fútbol femenino español pueda seguir creciendo. Es una apuesta y nos ha quedado a medias, pero esta es la clave para que el fútbol femenino siga creciendo", explica la directiva, que marca el objetivo a largo plazo.

Extinción de equipos

Durante el mandato de Joan Laporta, mientras el equipo femenino de fútbol ha cosechado sus mejores éxitos de toda su historia, se han extinguido otros equipos. "El cierre de la sección de baloncesto femenino se debe a un problema de gestión. Había una situación compleja y se tuvo que desvincular jurídicamente. No es que no lo queramos, es que la situación jurídica y de gestión que existía hizo que tuviéramos que desvincularnos. No nos ha funcionado demasiado con otros clubs", confiesa Fort, que remarca la apuesta hecha por el fútbol durante el mandato en el que ha sido directiva. "En el fútbol, la apuesta es innegable. La decisión de abrir el estadio fue valiente, pero la que nos marca es crear La Masia del fútbol femenino. Es la que demuestra el compromiso. Lo que debe dar la continuidad de futuro de este proyecto. Generar talento en casa, implementarlo. Clara Serrajordi representa esto. Es talento joven y hacerlo crecer como siempre se ha hecho con el masculino", añade.

Todas las precandidaturas coinciden en la apuesta por el deporte femenino como punto clave para sus proyectos. "Ahora mismo, tenemos un caso de éxito con el fútbol femenino, yo estuve cuando se empezó. Esto se debe replicar en el resto de deportes femeninos: Lo haré, pero hay que hacerlo bien", propone Xavier Vilajoana a EL PERIÓDICO. "No se trata de crear solo para ganar, sino de crear desde abajo. Se trata de generar una base, un motor de deporte femenino, para que las niñas quieran practicar cualquier tipo de deporte. Que, igual que ha pasado con el fútbol, tengan como imagen el Barça. Al ser el club más importante de Catalunya, debe servir de motor. Como club, como modelo, debe ser un ejemplo.

Equipos femeninos y refuerzo en el fútbol

"El Barça femenino ha demostrado que puede ganar. Por tanto, el reto ahora no es deportivo, sino estratégico: decidir qué hace el Club con este liderazgo. Doblaremos los ingresos del fútbol femenino para convertirlo en motor del club. Es necesario aprovechar el poder mediático de nuestras jugadoras, también en el extranjero, para cerrar acuerdos comerciales a su altura", dibuja Victor Font a EL PERIÓDICO. "El equipo ha demostrado que gana en el campo, pero la junta saliente no ha sabido aprovechar esta época dorada y vemos amenazado el futuro por la incapacidad de la directiva actual de mantener una economía saneada que permita, no ya fichar, sino mantener a jugadoras que terminan contrato. El Barça no puede limitarse a decir que tiene el mejor equipo del mundo. Debe demostrar qué hace con esa responsabilidad. Ganar no es suficiente si no sabemos proteger el futuro de nuestras jugadoras. Hoy, el Barça tiene una silla vacía en las instituciones donde se decide el futuro del fútbol femenino", añade el precandidato que también apuesta por crear equipos femenino en todas las disciplinas deportivas.

“El fútbol femenino del Barça no es un apéndice del masculino: es un proyecto estratégico del club", recalca Marc Ciria a EL PERIÓDICO. "Nuestro compromiso es garantizarle estabilidad, recursos y visión de futuro para que continúe siendo referente mundial. No queremos solo ganar en el terreno de juego; queremos que Barça Femenino sea una marca reconocida y admirada mundialmente", enfatiza el precandidato.

"Referente mundial"

Ciria admite que el femenino es un referente mundial dentro del fútbol. No solo por los títulos, sino porque ha construido un modelo deportivo sólido, reconocible y coherente con los valores del club. "El reto ahora no es celebrar lo que ya se ha hecho, sino asegurar que este liderazgo se consolide en el tiempo con estructura, inversión y visión de futuro. Esto implica blindar el proyecto deportivo del femenino para que no dependa de vaivenes económicos o decisiones improvisadas, mejorar las condiciones profesionales de las jugadoras (staff, rendimiento, salud, preparación física y mental), equiparando los estándares de excelencia con los del primer equipo masculino, invertir de manera estructural en formación y detección de talento femenino, reforzando el fútbol base femenino y la captación internacional y potenciar la marca Barça Femenino como proyecto propio, con estrategia de crecimiento global, patrocinios específicos y mayor presencia internacional".

Noticias relacionadas

La apuesta es clara y conjunta, pero lo que no queda claro es cómo. Ahí está la clave. La apuesta debe pasar de ser una idea a una realidad con acciones y un plan para ejecutarlo. ¿Con qué recursos, tiempos y responsables va a llevarse a caso? El Barça debe convertirse en "Més que un club" de verdad para todos, no solo para ellos. La intención está; veremos si en el siguiente mandato se convierte en realidad.