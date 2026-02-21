Bagnaia demuestra, en Tailandia, que vuelve a ser el Bagnaia bicampeón de MotoGP

El invierno y, tal vez, quién sabe, los consejos de su amigo y tutor Valentino Rossi, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, parecen haber hecho efecto en la mente del tricampeón italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, que se despedirá este año de su éxitosa unión con Ducati, que ha decidido reemplazarle, de cara al 2027-2028 por el joven piloto español Pedro Acosta. Bagnaia, tanto en los tres días de Sepang como en las primeras cuatro horas del ensayo que ha arrancado esta madrugada en el circuito de Buriram (Tailandia), donde la semana que viene se celebrará el primer GP de la temporada, ha demostrado que los malos tiempos están ya olvidados y lidera, de nuevo, la tabla de tiempos provisional.

Pese a todo, el ruido no ha abandonado a Bagnaia, pues a la posibilidad de que el piloto turinés se uniese a Jorge Martín, la próxima temporada, en el equipo oficial de Yamaha, que perderá a su campeón Fabio Quartararo, contratado por Honda, ha surgido ahora la tentación, posiblemente economicamente inferior pero sentimental y patrioticamente más tentadora, de reforzar a la marca Aprilia, que es, sin duda, la única que parece en condiciones de amargarle otra temporada triunfal a la factoría de Borgo Panigale.

La fábricas y los máximos responsables de sus escuderías están seriamente preocupados por el impacto que el trasiego de pilotos en la parrilla de 2027 pueda afectar al rendimiento de sus campeones esta misma temporada.

Según ha podido saber El Periódico, las fábricas y, muy especialmente, los máximos responsables de sus escuderias en el 'paddock' de MotoGP, están seriamente preocupados por la situación que el mercado de pilotos va a generar en la parrilla de la máxima categoría. "No parece demasiado sensato y lógico, aunque ha ocurrido ya en el pasado, que le estes pagando un montón de millones de euros a un piloto, que, el año que viene, correrá con otra marca", señaló uno de los jefes de uno de los equipos oficiales. Y, sí, sí, esa situación se dará durante toda esta temporada pues, si se confirman plenamente todos los rumores (y no tan rumores), el 'Diablo' está en Yamaha y se irá a Honda; Martín está en Aprilia y se irá a Yamaha; Bagania está en Ducati y se irá a Yamaha o Aprilia; Àlex Márquez está en Ducati y se irá a KTM...

Centrándonos en el test que acaba de arrancar en Buriram y que está más centrado en preparar la moto con la que competirán, la próxima semana, por los primeros puntos del Mundial, lo cierto es que Bagnaia ha empezado muy fuerte seguido, sorprendentemente, por Jorge Martín, que llevaba tres largos meses sin subirse a su Aprilia MotoGP y Luca Marini, que sigue demostrando, en Tailandia, el crecimiento y recuperación de Honda. Los hermanos Àlex y Marc Márquez, ambos con la nueva 'Desmosedici', siguen, a 0.191 y 0.217 segundos, del líder momentáneo del día.

"Estoy muy, muy, contento, pues he podido demostrar que no se me ha olvidado pilotar. Físicamente me encuentro al 90%, lo que ya es mucho, pero debo mejorar pues llevaba tres meses sin subirme a la Aprilia". Jorge Martín — Piloto oficial de Aprilia Racing

"Estoy muy contento, sí, aunque esto, es decir, mi regreso, solo acaba de empezar con la manera en que he vuelto a MotoGP", señaló 'Martinator'. "Ya me había probado con una Aprilia 'gorda' de calle en algún circuito, pero MotoGP es muy distinto, así que, sí, puedo decir que no se me ha olvidado pilotar al más alto nivel y que he abrazado, de nuevo, mi moto con mucho cariño y empeño".

Noticias relacionadas

Es evidente que los ensayos solo acaban de arrancar y que la tabla provisional sufrirá continuos cambios en el Chang International Circuit de Buriram, en Tailandia, escenario del bautismo de la máxima categoría y del Mundial de motociclismo, cuyo favorito, al más alto nivel, sigue siendo el mayor de los Márquez Alentá, poseedor ya de nueve títulos mundial y que persigue el décimo para superar al 'Doctor'. Eso sí, como siempre, Marc no ha dejado de apretar y apretar para conocer los límites de su nueva Ducati y, en estas primeras cuatro horas de test, ya se ha caído dos veces, aunque han sido caídas leves que no han significado daño físico alguno.