Vilajoana confirma contactos indirectos con Harry Kane

Marc Ciria ha creado una colección de cromos con las propuestas electorales que presenta en la campaña, pero el primer cromo de verdad lo ha enseñado Xavi Vilajoana. En las redes sociales publicó un fotomontaje con la imagen de Harry Kane y la camiseta actual del Barça sugiriendo que sería un futbolista al que contrataría. Al día siguiente, en la presentación de su plan deportivo para la entidad, un proyecto que pivota en la producción de la cantera azulgrana, corroboraba su interés en el delantero inglés. Vilajoana confirmó "contactos indirectos" entre gente de su entorno y la de Kane.

Viene a ser un trabajo anticipado, adujo el precandidato, en la búsqueda de perfiles que necesita el Barça. De todo tipo y en todas las áreas, deseoso él como el resto de aspirantes, de rodearse de gente competente, fiable y conocida. Y Kane, sostiene Vilajoana amparándose en su pasado como jugador azulgrana y exdirectivo azulgrana, es uno de esos perfiles idóneos para el primer equipo de fútbol, habida cuenta, además, de que Robert Lewandowski acaba contrato el próximo 30 de junio, por lo que es imprescindible la incorporación de un delantero centro.

Harry Kane calienta antes del partido del Bayern frente al RB Leipzig el pasado 11 de febrero. / ALEXANDRA BEIER / AFP

Valor diferencial

"Kane es un goleador, puede jugar asociativamente, en espacios reducidos se mueve bien y es un killer. Tiene todas las características que le darían un valor añadido al Barça", argumentó Vilajoana para rebatir que sea una contradicción pensar en fichajes si su proyecto se vertebra en La Masia. No sólo en la generación de futbolistas para el primer equipo de fútbol, sino para todos. También en la formación de entrenadores.

"Sólo ficharemos gente que aporte un valor diferencial. La Masia ha de ser siempre la primera opción y hay que dar la oportunidad a los jóvenes para ver si se consolidan o rinden. Todos los jugadores son potencialmente miembros del primer equipo; si no, no estarían en el Barça", sostiene Vilajoana. Pese a adelantar que desde su precandidatura no se fomentaría la aparición de grandes nombres fue invitado a hablar de otro delantero centro: Julián Álvarez. "Hoy no gastaría 70 millones en su fichaje", aseguró. La negativa se basaba en el precio y en el desconocimiento real de la situación económica del Barça. Como si Kane pudiera ser mucho más barato.

Lamine Yamal y Julián Álvarez pugnan por un balón en el partido de Liga entre el Barça y el Atlético disputado en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

Dirección deportiva compartida

Acompañado de Jordi Codina, excompañero futbolístico en el Hospitalet e ingeniero de formación como él, y futuro responsable de la parcela deportiva, Vilajoana planea la creación de otras masias en los cinco continentes para la detección precoz de talentos y la producción de futbolistas y devolver el fútbol femenino a la estructura del fútbol, para que comparta espacios, metodología y formadores comunes con el masculino, ya que ahora ha sido derivada a la condición de sección profesional como el baloncesto, el balonmano, el fútbol sala y el hockey sobre patines. "No tiene ningún sentido", lamentó Vilajoana, que potenciará el deporte femenino en la entidad "por responsabilidad social".

El grupo cambiará la composición del organigrama por entender que no puede existir una estructura piramidal a partir de un director técnico, sino que sería una responsabilidad compartida en varias personas. Un pensamiento parecido que también defiende Víctor Font y su tridente. ¿Una afinidad facilitaría un pacto entre los tres precandidatos contrarios a las tesis de Joan Laporta.

"La gente ha de hablar para conocerse y encontrar parecidos y similitudes en sus planteamientos. ¿Unirse por unirse? En todo caso, la unión nunca ha de ser en beneficio propio, sino en beneficio del club. No tengo obsesión por volver al club; lo único que me motiva es la ilusión por aportar mi experiencia".