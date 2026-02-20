El regreso triunfal de Alysa Liu, la estadounidense de padres chinos retirada a los 16 años y campeona olímpica a los 20

Alysa Liu tenía en sus manos romper la maldición, y la magia de sus pies no la traicionó. Imperturbable ante la oportunidad de lograr el primer oro para Estados Unidos en patinaje artístico individual desde 2002, firmó la segunda mejor marca de su carrera para subir a lo más alto del podio con 20 años, después de una retirada precoz a los 16. Pero la profecía estaba escrita. Inmaculada sobre el hielo con un vestido dorado de brillantes, mechas doradas y una sonrisa contagiosa, la patinadora de 2005 procedente de California hipnotizó al público de Milán durante los cuatro minutos que duró su baile inolvidable. Tras conquistar su primer oro olímpico en la disciplina por equipos en la primera semana de competición, Alysa Liu es ahora la cara visible del patinaje artístico femenino norteamericano.

Fue la más joven en ganar el título nacional de Estados Unidos con 13 años y defendió su trono al año siguiente. El potencial era innegable, y su progresión la llevó a derribar barreras que antes jamás nadie se había atrevido a enfrentar. En 2019, cuando tan solo tenía 14 años, se convirtió en la primera mujer en completar un cuádruple salto y un triple axel en el mismo programa, y la primera en lograr una combinación de triple axel y triple toe loop en el programa corto. El ascenso de Liu coincidía con una sequía de tres ediciones sin sumar al medallero olímpico de patinaje artístico femenino estadounidense, el más largo desde 1948. La promesa del destino parecía estar de camino, pero el desgaste del éxito prematuro terminó por desorientar la estrella de Liu, que se retiró del hielo en 2022.

Esquiada reveladora

Su debut en los Juegos Olímpicos de 2022, en los que consiguió una séptima plaza, fue en realidad el inicio de un hiato que duraría dos años. En marzo de 2022 anunció su retirada, alegando que estaba satisfecha con su carrera tras haber competido en los Juegos y que iba a "seguir con su vida", además de afirmar que la rutina de la competición le había pesado mentalmente y cuando miraba atrás ya no veía el hielo que tanto le hacía disfrutar, sinó un cúmulo de niebla por el trabajo a sus espaldas: "un poco difuso, porque todo se mezcla: ir a la pista, volver a casa, competir. Hubo muchísimas veces que no lo disfruté."

Alysa Liu posa con la bandera de los EEUU tras su triunfo en los Juegos Olímpicos de Invierno. / Associated Press/LaPresse / LAP

A lo largo de los dos años que se pasó sin competir, se dedicó a cumplir una lista de deseos personales, como por ejemplo subir hasta el campamento base del Monte Everest e inscribirse en UCLA, donde actualmente estudia psicología. La reflexión le permitió poner las cosas en su sitio y mirar con perspectiva esos recuerdos difuminados, pero no llegó a la conclusión de regresar a la competición hasta que volvió a sentir la adrenalina en una esquiada de ocio. Esa conexión con el frío, la nieve y el espíritu de aventura conectó con sus emociones que llevaba guardadas desde que anunciara su abandono por Instagram: "Empecé a patinar cuando tenía 5 años, así que son unos 11 años sobre el hielo y han sido 11 años locos. Mucho bueno y mucho malo...", escribió por ese entonces.

Regreso triunfal

Los logros de Alysa hablan por sí solos, pero no explican su historia de redención. "Nadie se retira para regresar" fueron las palabras de Phillip DiGuglielmo, su entrenador, antes de aceptar su invitación para volver a serlo después de dos años sin patinar. El apoyo de su maestro fue clave en su regreso, así como el de su familia. Arthur Liu, su padre, se exilió a los 25 años desde Guangzhou, China, a Estados Unidos debido a la persecución de los participantes del Movimiento por la Democracia de 1989. Cuando Alysa empezó a destacar en el panorama deportivo, Arthur se negó a que China tomase control de su hija como parte de su "proyecto de naturalización" para reclutar atletas extranjeros en los Juegos de Beijing.

Alysa Liu durante su actuación en la final de programa libre. / WANG ZHAO / AFP

Su perseverancia tuvo su gran recompensa en el Campeonato Mundial de 2025 en Boston, donde se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar el título mundial desde Kimmie Meissner en 2006. Casi un año después de su regreso triunfal a la cima mundial, Alysa se ha consolidado como la mejor patinadora artística del planeta. Más allá de los premios, la propia campeona valora su recorrido de superación: “Así ha sido como ha ido mi vida”, dijo. “Aprendí… incluso cuando patinaba la última vez. No fue solo mi retirada lo que me enseñó. Todo, en general, me ha llevado hasta aquí”

Ligera madurez

Al contrario de Eileen Gu, la campeona olímpica en esquí acrobático que decidió representar a China a pesar de nacer y crecer en Estados Unidos, Alysa Liu ha abrazado su herencia estadounidense para devolverle la gloria a su país natal, que no celebraba un oro en esta disciplina desde Sarah Hughes en 2002, Salt Lake City. Si Eileen decidió seguir compitiendo a pesar de acumular la cuarta mayor fortuna entre atletas femeninas en 2025, Alysa ha culminado su regreso con un histórico triunfo, inesperado y diferente por su físico. Su figura infantil con la que impresionaba desde la ligereza de sus saltos ha quedado atrás para ofrecer una versión completa y madura que roza la perfección.

Alysa Liu durante la actuación que le valió su primer oro olímpico en Milán, 2026. / Associated Press / LaPresse / LAP

Incapaz de realizar las mismas acrobacias del pasado, Alysa se movió por la pista al ritmo de MacArthur Park Suite de Donna Summer, expresando felicidad en todo momento a través de su pícara mirada y seductora sonrisa. Cautivante desde el primer segundo por su puesta en escena, Alysa no soló se colgó el oro con una actuación impecable, sino que registró su mejor marca de la temporada: 77.74 puntos en los elementos técnicos y 72.46 en los componentes de la puntuación por un total de 150.20 puntos, quedándose muy cerca de su récord personal de 150.97 que estableció el año pasado.