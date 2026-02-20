Luis Enrique: "Mis padres fueron y siguen siendo el mayor ejemplo que tengo de lo que significa luchar, trabajar y sacrificarse por una familia"

Luis Enrique Martínez García es una de las figuras más destacadas del fútbol español de las últimas décadas. Nacido en Gijón en 1970, comenzó su carrera en las categorías inferiores del Sporting de Gijón hasta que debutó con el primer equipo. Su talento le llevó al Real Madrid, y más tarde al FC Barcelona, donde se convirtió en un jugador emblemático y capitán antes de retirarse en 2004.

Tras colgar las botas inició su carrera como entrenador. Empezó en el Barcelona B y pasó por la AS Roma y el Celta de Vigo antes de ponerse al mando del primer equipo del Barça en 2014. Allí vivió uno de los periodos más brillantes de su carrera, logrando un histórico triplete (Liga, Copa del Rey y UEFA Champions League) en la temporada 2014‑15 y sumando varios títulos más en pocos años.

Más adelante se convirtió en seleccionador de España, alcanzando las semifinales de la EURO 2020 y la final de la UEFA Nations League, y desde 2023 dirige al Paris Saint‑Germain.

El primer sueldo y un gesto inolvidable

El técnico asturiano recordó que cuando cobró su primer salario como futbolista, fueron 165.000 pesetas, una cifra que le hizo sentir "rico" comparado con los 20.000 pesetas que ganaba en el Sporting Atlético.

Sin embargo, Luis Enrique confesó que no se dejó llevar por caprichos ni lujos, que solamente quería ayudar a sus padres porque para ellos era difícil pagar los intereses del piso: "Lo primero que hice no fue comprarme ropa ni una moto. Lo primero que hice fue darle el dinero a mi madre y a mi padre".

El entrenador describió aquel momento como "una de las mayores satisfacciones de mi vida", destacando la importancia de la familia en su formación y sus valores: "Mis padres fueron y siguen siendo el mayor ejemplo que tengo de lo que significa luchar, trabajar y sacrificarse por una familia. Aquel gesto fue mi manera de devolverles, aunque fuera un poco, todo lo que ellos hicieron por mí desde que era niño".