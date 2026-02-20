Lista de circunstancias de Sonia Bermúdez para medirse ante Islandia y Ucrania

Las lesiones ya permitían esperar una lista llena de ausencias. Las bajas de futbolistas imprescindibles para Sonia Bermúdez como Aitana Bonmatí, Mapi León o Cata Coll demandaban que la seleccionadora tuviera que buscar alternativas para todas las líneas. Así lo ha hecho Bermúdez, que este viernes ha dado la lista de las 25 futbolistas que disputaran los primeros partidos del año y también los primeros de clasificación para el Mundial que se disputa el verano de 2026 en Brasil.

En la portería, la baja de Cata Coll, intervenida de la rodilla hace unas semanas, ha hecho que Misa Rodríguez vuelve al vestuario de La Roja dos años después. Junto a la guardameta del Real Madrid, Adriana Nanclares (Athletic Club) y Enith Salón (Servette FCCF) serán las que salvaguardaran el arco de la selección.

La defensa también ha sufrido bajas sustanciales (y sobre todo azulgranas). La lesión de larga duración de Laian Aleixandri, quien se rompió el cruzado en el partido de Copa de la Reina contra el Real Madrid, y la baja de Mapi León han dado paso a la presencia de Laia Codina y Martina Fernández, dos exazulgranas. Junto a ellas estarán María Méndez (Real Madrid CF), Sandra Villafañe (Madrid CFF), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Lucía Corrales (London City Lionesses), Jana Fernández (London City Lionesses), Ona Batlle (FC Barcelona) y Olga Carmona (PSG)

Obviamente, la baja más destacada es la de Aitana Bonmatí. La tres veces Balón de Oro sigue inmersa en su proceso de recuperación en la fisura que sufrió en el peroné en la última convocatoria con la selección y su lugar lo ocupará Fiama Bernítez esta vez. Con ella, Alexia Putellas (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Patri Guijarro (FC Barcelona), Vicky López (FC Barcelona), y Clara Serrajordi (FC Barcelona) formarán el centro del campo.

Y en ataque, Eva Navarro (Real Madrid CF), Inma Gabarro (Everton), Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (FC Barcelona), Athenea del Castillo (Real Madrid CF), Edna Imade (Bayern de Múnich) y Ornella Vignola (Everton). La ausencia de Esther González, de baja por maternidad, y de Jenni Hermoso, por molestias, son otras grandes pérdidas para España.

España afrontará el próximo mes de marzo dos partidos de clasificación para la cita mundialista: ante Islandia (3 de marzo en Castellón) y Ucrania (7 de marzo en Antalya, Turquía). Y esta es la selección de futbolistas que ha hecho Sonia Bermúdez para las fechas.