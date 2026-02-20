El Espanyol busca un subidón ante el Atlético de las mil caras: "Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos"

No parece el Metropolitano el escenario más favorable para aliviar las últimas penas de la Liga, pero el Espanyol confía en repetir las buenas prestaciones exhibidas contra el Atlético en duelos recientes. Sin ir más lejos, estrenó la Liga con un subidón en Cornellà ante los rojiblancos (2-1) propiciado por los goles de Rubio y Pere Milla, mientras el curso pasado fue capaz de arrancar un punto en Madrid (0-0). Repetir ese empate ya sería positivo para un equipo que solo ha sumado 2 de los 21 últimos puntos y no gana desde el 22 de diciembre de 2025.

"Ya hemos conseguido hacerle daño antes al Atlético. Ello han mostrado diversas caras. Ganaron 0-5 al Betis y 4-0 al Barça, pero luego perdieron contra el Rayo. Era fuera de casa y estaban pensando un poco en el Brujas. Será complicado, pero esperamos dar el máximo nivel", afirmó este viernes Manolo González, el técnico de un equipo que sigue sin encontrar el camino de la victoria en 2026.

Recuperar la fiabilidad atrás

El sábado pasado acarició el triunfo contra el Celta, pero también hubo momentos en los que estuvo más cerca de perder que del empate final. Al menos se cortó la sangría de derrotas antes de la complicada visita del Metropolitano. "Hay que recuperar la fiabilidad defensiva y la seguridad. Tenemos que contraatacar bien, generar peligro. Con el tiempo todo se pone en su lugar. Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. La calma nos tiene que llevar a la victoria", agregó Manolo.

El preparador gallego ya incidió la semana pasada en la necesidad de salir de la espiral negativa, una situación que suele afectar a todos los clubs en algún momento del curso. "Quizás antes ganamos sin merecerlo y ahora perdemos sin merecerlo. Yo debo recuperar la mejor versión de cada uno de los jugadores. A partir de aquí hay que crecer. Todos los equipos tienen momentos malos. No se ha salvado ni el Madrid, que parecía muerto y ahora es el líder. Es complicado, todos queremos ganar, pero hay que trabajar para revertir la situación lo antes posible".

La reflexión de Simeone

El míster perico exhibió también su discurso más práctico. En los momentos complejos no hay tiempo para misticismos. "Lo único que vale es ganar. Todo lo demás lo puedes vender como quieras. Debemos recuperar sensaciones, pero sobre todo volver a ganar. Eso es lo que nos traerá la estabilidad emocional".

Enfrente espera el Atlético de las mil caras, como apuntó Manolo, tan capaz de golear al Barça y al Betis en la Copa como de perder contra los andaluces en la Liga en casa, salir vapuleado de Vallecas o empatar a tres en Brujas tras ponerse 0-2. "Esto pasa porque somos personas y las personas no nos comportamos igual todos los días. Los jugadores no tiran los partidos. Llevo 20 años de entrenador, 19 de jugador y no conozco a ningún futbolista que no salte al campo a ganar el partido", reflexionó este viernes Simeone, que también rechazó cualquier tipo de romanticismo: "Es más importante ganar que dar una buena imagen".