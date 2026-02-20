Ciria enviará a los turistas al "gallinero" de la tercera gradería del Camp Nou

El incremento de los carnets, las dificultades para tener un asiento en el Camp Nou y los precios de las entradas suelen concentrar las preocupaciones capitales de los socios del Barça. Son asuntos que solo se tratan en las convocatorias electorales con las soluciones y las promesas que proponen los precandidatos.

La sensibilidad sobre un tema tan emocionalmente económico (aunque sean tres) se ha multiplicado por las obras del Espai Barça, que primero forzó un destierro a Montjuïc -solo anunciado por un aspirante en 2021- luego una fecha de regreso retrasada reiteradamente -obra de la junta de Laporta- y la gestión sobre las entradas y los abonos que generan una enconada discusión.

Expulsados por Laporta

El precandidato Marc Ciria ha presentado su programa social. Tan radical como lo es su punto de partida. "Los socios nos sentimos expulsados por Joan Laporta". Justificó su axioma con las trabas de acceso al campo, antes Montjuïc y ahora el Spotify, la anulación de la Grada d'Animació, la amenaza un aumento del 30% de los abonos, la ruptura con las peñas y, la obsoleta organización de la Asamblea de Compromisarios que, además, impide la presencia física los socios y la participación en el único foro de debate que existe. El fin es el siguiente: "Tenemos que recuperar y blindar el club para que no venga otro Laporta a expulsarnos otra vez del club".

Ciria resitúa al socio en el eje de la vida cotidiana del Barça y en el lugar común de todos: el Camp Nou. "Los mejores asientos han de ser para los socios, no para los turistas. "Todos los abonados se concentrarán en la primera y la segunda gradería, y la tercera se reservará para los turistas", adelantó.

Turista bienvenido

El financiero parte de la premisa de que cuando un cliente desea acudir a un acontecimiento, sea deportivo o no, se adapta a los precios y las entradas libres que hay. "El turista que desea vivir la experiencia de un partido del Barça siempre será bienvenido", añadió, rechazando la turismofobia de algún sector, "pero quienes cuidan al Barça día a día son los socios y los abonados y ellos han de ocupar los mejores lugares".

Ciria sostuvo que la reagrupación de todos los abonados en las dos primeras gradas es factible, así como la reagrupación familiar de butacas dispersas por el estadio, porque hay suficientes asientos. "Al gallinero no han de ir los socios, que encima estará 12 metros más alejados del césped", explicó, aludiendo a la mayor altura que tendrá el tercer anillo por los dos pisos de palcos vip. La reordenación reportará un incremento de ingresos de 13 millones, han calculado.

Ciria, acompañado de Marc Duch, el responsable del área social de la candidatura, ha estimado que la lista de espera desaparecerá. Además de la recomposición del aforo, la propuesta se completa con la congelación de los precios de los abonos durante las cinco temporadas.

Aumento cubierto

El grupo ha pactado con un espónsor que se hará cargo del diferencial -unos 30 millones aproximadamente-, cuyo nombre aparecerá en los carnets físicos, que también se recuperarán. Ese nuevo espónsor exige como condición anular el acuerdo con la República Democrática del Congo. "SI hay que pagar una penalización, la pagaremos", aseguró Ciria.

Igual que la Grada d'Animació, anulada por la junta de Laporta. El espacio reservado en el Camp Nou, todavía cerrado por voluntad de la directiva actual, ya que está ubicada en el Gol Sud, acabado completamente, consta de unas 1.200 localidades. La de Ciria prevé aumentarla a una horquilla de entre 2.500 y 4.000 personas. "Me imagino una grada abierta y democrática, pero siempre con un grado de tolerancia cero con la violencia y siguiendo las directrices de los Mossos d'Esquadra", subrayó Duch.