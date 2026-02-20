Banyoles vibra con el oro olímpico de Oriol Cardona

Jornada histórica para Oriol Cardona y Banyoles. El esquiador de Banyoles, de 31 años, se colgó la medalla de oro en la final, después de superar las semifinales en segunda posición con un tiempo de 2:36.10, por detrás del suizo Jon Kistler (a +1.17). Mejoró en el triunfo en la final con una gran carrera en solitario, que le llevó a ser primero con un tiempo de 2:34.03. Unas cincuenta personas se congregaron en las instalaciones del CN Banyoles, entre ellas la atleta de Banyoles Esther Guerrero y numerosos familiares y amigos de Cardona, para seguir las evoluciones de unos Juegos Olímpicos de Invierno históricos para las comarcas gerundenses. Esta es la 14.ª medalla en unos Juegos para un deportista gerundense.

En Banyoles, vibraron con el debut de Oriol Cardona en unos Juegos y le dieron apoyo desde la distancia. Cada vez que el deportista de Banyoles aparecía en la pantalla de la televisión, la gente que se reunió en el CN Banyoles para seguir la final en directo enloquecía, se levantaba de la silla, silbaba, le animaba y gritaba su nombre para darle fuerza. Hubo un muy buen ambiente, que fue a más a medida que se acercaba la final. El oro todavía se celebra, y se espera poder celebrar otro más. Había cava para todo el mundo.

Jornada inolvidable

La primera medalla en la final de esquí de montaña —y también para España en estos Juegos— la consiguió poco antes Ana Alonso, la pareja de Cardona en los relevos mixtos que se disputarán este sábado. Se colgó el bronce con un tiempo de 3:10.22. También se llevó los aplausos de todos los asistentes en el CN Banyoles.

A continuación fue el turno de Cardona, la gran esperanza de estos Juegos. El deportista de Banyoles consiguió la medalla de oro con un tiempo de 2:34.03.

Banyoles vivió una jornada inolvidable en el mapa del deporte olímpico.