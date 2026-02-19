Vilajoana luce su cromo electoral y propone el fichaje de Harry Kane

No hay elecciones sin cromo futbolístico. En su día, a Joan Laporta, en las elecciones de 2003 que cambiaron a historia del FC Barcelona, tramó una estrategia para sacar a pasear el nombre de David Beckham -que acabaría siendo futbolista del Real Madrid- aunque para ello tuviera que tragar con la contratación del portero turco Rüstü Recber, de participación espectral en aquel proyecto. Pues bien. Horas después de que el precandidato Marc Ciria desplegara una lona de Leo Messi en el centro de Barcelona -sin mostrar su cara ni su nombre en la camiseta, por si las moscas-, otro aspirante a la presidencia azulgrana, Xavier Vilajoana, ha movido ficha este jueves. Su gran apuesta electoral: Harry Kane.

"Cuidar a nuestros jugadores de La Masia ha sido mi máxima prioridad, pero siempre necesitaremos la capacidad de atraer talento de élite. Podemos hacerlo realidad. Poniendo fin al caos financiero y volviendo a la regla del 1:1. Una firma por mí es una firma por un Barcelona ambicioso", dejó escrito Vilajoana en sus redes sociales. Y, junto al mensaje, un fotomontaje de Harry Kane con la camiseta del Barça y una pregunta: "¿Fichar a Harry Kane?".

Acaba contrato el delantero inglés de 32 años en el verano de 2027. De hecho, el Bayern está pendiente de afrontar las negociaciones para ampliar el contrato de su ariete franquicia, cuyo rendimiento en el club muniqués ha sido más que satisfactorio (ha marcado 126 goles en 131 partidos). Por lo que el equipo de Vilajona ha considerado que, al menos ahí, podría haber una brecha para juguetear en una campaña en que prometer estrellas mundiales en disposición de ser fichadas no resulta sencillo.

Propuestas deportivas

No les queda otra a los precandidatos que apretar los dientes con sus propuestas en esta fase en que deben reunir 2.337 firmas de socios del Barça con derecho a voto hasta las 21.00 horas del lunes 2 de marzo, y con Joan Laporta controlando los tiempos y manejando su favoritismo en este proceso electoral.

Víctor Font y su plataforma Nosaltres, este miércoles, apostó por presentar a una 'troika' para su dirección deportiva con aroma a 'guardiolismo': Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos. Font ya ha aclarado que no cuenta con Deco como director deportivo.

Mientras que Marc Ciria, pese a admitir que no tiene el visto bueno por parte de Leo Messi para especular con su regreso al Barça, ha fiado su buenaventura en la imagen del pantocrátor barcelonista, que por ahora lo observa todo desde la distancia.

El nombre de Harry Kane que propone Vilajoana, además, no es baladí dado el irregular rendimiento como delantero centro de Ferran Torres, quien se ha hecho este año con la titularidad en el equipo de Hansi Flick, y de Robert Lewandowski (37 años), con quien la actual dirección deportiva no cuenta de cara al proyecto de la próxima temporada y cuya incidencia en el equipo es cada vez menor.

Cromos electorales

Proponer fichajes en campaña ha tenido una suerte desigual en el mundo del fútbol. A Florentino Pérez, en su día, le sirvió para conquistar la presidencia del Real Madrid frente a Lorenzo Sanz en el verano del año 2000 después de lograr que Luis Figo firmara un precontrato a espaldas de Joan Gaspart. El presidente blanco dijo entonces que si no cumplía con lo prometido, abonaría las cuotas de los socios del Madrid durante un año (alrededor de 22 millones de euros).

Peor le salió la jugada a Jaume Llauradó, que en junio de 2003, en aquellos comicios en que Laporta enarboló la bandera de Beckham para acceder a la silla presidencial del Barça, dijo haber llegado a un preacuerdo con el brasileño Adriano (entonces de 20 años), portentoso delantero del Inter luego caído en desgracia. Llauradó obtuvo 987 votos en aquellas elecciones, por los 27.138 de Laporta.