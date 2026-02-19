Un amigo del alma, impactado ante la lona que acababa de ver en el cruce de la calle Aribau con Travessera de Gràcia, me envió la fotografía con esta frase adjunta: “Las esquinas ya no son de Núñez”. Los que peinamos canas guardamos en el inconsciente numerosos datos sobre el presidente del Barça que lo fue durante 22 años. Y uno de ellos era su querencia, como constructor, por ese punto de intersección urbano. De hecho, arrasó adquieriéndolas del mismo modo que Messi, con tan solo una, conmocionó al barcelonismo. El precandidato Marc Ciria ya ha reconocido que el argentino no ha intervenido -ni intervendrá, añado yo- en la campaña y que el objetivo es rendirle homenaje. El que no tuvo en su día y el que merece.

Cuando Leo habla sube el pan. Y, posiblemente, la intención de voto. Uno de los ‘peros’ de Laporta es, precisamente, saber que el mejor jugador de fútbol de la historia no quiere verlo ni en pintura. Tan traumática fue la marcha del futbolista que la aparición de esta pancarta, del mismo modo que lo fue su visita nocturna al Camp Nou, ha alterado el ecosistema blaugrana.

El socio 149.842 libraba el miércoles. Tras la debacle del lunes ante el Girona, decidió dar dos días de fiesta a su plantilla para que ‘resetearan’, se relajaran y volvieran al trabajo ventilados de cuerpo y mente. En este equipo hay varios socios, algunos casi desde el día que nacieron y que vieron a Messi con la camiseta que hoy visten ellos. El socio 149.842 lo es desde que fichó como entrenador del FC Barcelona, ya tiene una antigüedad de un año, puede votar, deslizó que lo haría por el presidente que le fichó porque “necesitamos estabilidad” y solo imaginar que el argentino pudiera aterrizar en su vestuario (como desea Marc Ciria) le entran picores. Porque seguro que, en su fuero interno, Hansi Flick considera que le desestabilizaría el grupo.

Los sueños, sueños son (Calderón de la Barca dixit) pero imaginen a los Cubarsí, Bernal o Lamine Yamal con el babero puesto mientras pelotean con él en los entrenamientos. Soñar es gratis. Por suerte.