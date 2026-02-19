Julián Álvarez irrumpe en la campaña electoral del Barça: el vestuario culé le abre las puertas, pero Flick prefiere 'un Haaland'

Julián Álvarez vive días revueltos en el Atlético de Madrid. El delantero, que volvió a marcar ante el Brujas, a lo que suma otro tanto en la goleada ante el Fútbol Club Barcelona en Copa, parece haber reencontrado la senda del gol en los últimos partidos. Ya son 13 tantos y seis asistencias en esta temporada. El argentino está en boca de todos por su situación contractual. Aunque tiene contrato con el Atlético hasta el 30 de junio de 2030, el delantero es pretendido por varios equipos y el club colchonero ha llegado a rechazar ofertas por su traspaso el pasado verano.

No quiere regresar a la Premier

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la idea de Julián es no regresar a la Premier. Álvarez quiere seguir en España. El futbolista y su familia dejaron atrás Inglaterra y el modo de vida que tiene ahora le hace sentirse más cómodo porque está feliz en España. Álvarez no ha arrancado la temporada como esperaba y quiere devolver al Atlético el cariño que recibe del club y de los aficionados.

Y respecto a su futuro, ha dejado claro que tanto para él como para su familia su etapa en la Premier ha terminado. No tiene intención de regresar a Inglaterra, por más que se filtre el interés de equipos como el Chelsea, donde está su amigo Enzo Fernández, o el Arsenal. Los gunners, según informaba el periodista Rubén Uría, habían realizado una oferta por el argentino el pasado verano de 120 millones de euros que el Atlético rechazó.

Julián está feliz en España y tampoco se plantea marcharse a Francia a jugar en el París Saint-Germain. De momento, su idea es cumplir el contrato en el Atlético, que esta misma semana ha realizado una oferta para renovarle. Sin embargo, Álvarez también conoce el interés del Barcelona, destino que no vería con malos ojos en el caso de que el Atlético le quiera poner en el mercado. De hecho, el jugador sabe que el vestuario azulgrana le recibiría con los abrazos abiertos.

El vestuario culé le quiere

Han sido varios los jugadores que han declarado abiertamente que sería bien recibido en Can Barça. El último, Pau Cubarsí: "Julián es un jugador espectacular, he jugado más contra él y lo he tenido que defender. Es un delantero top mundial, es nivel Barça, pero tanto Robert como Ferran están muy bien y nos ayudan mucho". La plantilla culé sabe que Lewandowski puede salir el próximo verano y el argentino es un jugador que gusta a los futbolistas azulgrana.

No obstante, Julián también sabe que su perfil no coincide con el que busca el entrenador Hansi Flick. Al alemán está más interesado en un ariete puro de área que fije a los centrales y tenga más producción goleadora. El tipo de futbolista que gusta a Flick se acerca más al noruego Erling Haaland o al inglés Harry Kane. El técnico prefiere un jugador de área y Julián es conocedor de esa apuesta del alemán. A Flick la figura de Julián Álvarez le encaja más como alternativa a Ferran que como sustituto de Lewandowski. Y el argentino está informado de ese hecho. Además, las exigencias económicas del Atlético parece que son demasiado exigentes para un Barça que no dispone ahora mismo de solvencia financiera para pagar 150 millones por el argentino.

Noticias relacionadas

Aún así, el Atlético mantiene su intención de renovar a Julián y el agente del futbolista, Fernando Hidalgo, ha hablado sobre el futuro del jugador y el Barça: "Nunca hemos hablado con ningún candidato a la presidencia del Barcelona y todo lo que se dice al respecto no es cierto. Tiene contrato y quien quiera ficharlo debe contactar con el club, no con nosotros".