El Ramadán en el fútbol de élite: Lamine, Rüdiger y el reto del ayuno en el Barça y el Madrid

Si bien el fútbol es una religión por sí mismo, no requiere sacrificios tan extremos como el Ramadán. La religión musulmana obliga a sus practicantes a abstenerse de comer, beber, fumar, mantener relaciones sexuales y evitar malas acciones desde el amanecer hasta la puesta del sol durante un mes que cada año cambia de fechas según el calendario musulmán. Esta vez el mes lunar ha caído entre el 17 de febrero y el 19 de marzo.

Para los deportistas de élite esto supone un reto a la hora de gestionar su dieta para tener energía a la hora de entrenar y disputar partidos. Tanto el FC Barcelona como el Real Madrid ofrecen planes específicos que incluyen pautas nutricionales para tratar de mediar un posible bajón de rendimiento deportivo. Lamine Yamal debutó la temporada pasada con una fórmula adaptada a sus exigencias como atleta, al igual que otros futbolistas de élite, y este año ya ha compartido una imagen en Instagram con su amigo Souhaib, donde ambos salen con vestimentas tradicionales musulmanes.

Lamine Yamal en su casa junto a su amigo Souhaib. / Instagram

El joven extremo no es el primer futbolista del Barça que compagina su fe islámica con su oficio, pues Ansu Fati, Ousmane Dembéle o Frank Kessié también siguieron esta práctica cuando estaban en el club azulgrana. Para evitar un bajón en la forma física, los clubes proporcionan a los futbolistas un plan meticuloso que el mismo Lamine explicó el año pasado: “Hambre no se tiene. Lo importante es hidratarse, y eso es algo que llevo muy controlado con el club. A las cinco de la mañana me levanto para rezar. Tomo electrolitos, que te hidratan mucho durante el día. Cuando llega la hora de comer, intento no tomar azúcar, beber mucha agua... Todo está muy controlado”.

Excepciones y recomendaciones

El Ramadán es uno de los cinco pilares del Islam, lo que significa que el ayuno durante este mes sagrado y marcado por el calendario musulmán es una obligación para todo creyente del Islam adulto que tenga la capacidad física y mental de hacerlo. En el caso de Lamine, empezó el año pasado gracias al apoyo de su familia y en especial de su abuela Fátima, que peregrinó a La Meca para cumplir con otro de los cinco mandamientos del Islam, y que Lamine también deberá hacer en algún momento de su vida como marca el Corán. En el caso del Ramadán, existen excepciones y compensaciones que permiten no cumplir con el ayuno que impone la religión, si este supone un riesgo o no se puede realizar por razones temporales, lo cual se aplica a Lamine para los días de partidos importantes.

Lamine Yamal se toma un respiro en su último partido antes del Ramadán, contra el Girona. / Associated Press/LaPresse / LAP

Además de requerir coordinación a todas horas entre jugador y cuerpo médico para detectar al instante cualquier molestia, los nutricionistas recomiendan ingerir alimentos equilibrados al romper el ayuno, priorizando proteínas, carbohidratos y una correcta reposición de líquidos. En ligas con mayor representación islámica, se llegan a adaptar los horarios de entrenamientos y partidos, algo que en los últimos tiempos ha empezado a adoptar la Premier League a partir del caso de Mohamed Salah, que jugó en ayunas la final de la Champions de 2018 contra el Real Madrid. Desde el año pasado, la máxima competición de fútbol en Inglaterra incorpora pausas para que sus jugadores musulmanes puedan romper el ayuno de forma rápida y segura.

Madridismo musulmán

El Real Madrid es otro de los clubes españoles que cuenta en su plantilla con diversos futbolistas musulmanes, como Antonio Rudiger. El central alemán cumple con el ayuno de forma estricta: "Estoy acostumbrado. Ni como ni bebo nada, lo cumplo a rajatabla. No es fácil, pero entrenas, fortaleces la mente y lo terminas haciendo. Es una de mis principales armas, la mentalidad, y al final cumplir con el Ramadán no es un problema para mí. Hablo con el nutricionista, eso es lo más importante: saber qué tengo que comer, cuánto tengo que beber... Si hablo con Pintus, me va a poner a correr y yo le voy a hacer caso, así que mejor hablo con el nutricionista".

Antonio Rudiger reza después del partido de Champions contra el Benfica. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El caso de Brahim es distinto al de otras estrellas del fútbol, pues abandonó la selección española para jugar con Marruecos y desde entonces ha tenido que adaptarse a la cultura del país, llegando a celebrar por redes sociales el principio del Ramadán, aunque no haya hecho pública su práctica. Por el contrario, Arda Guler, el centrocampista turco que llegó al Madrid en 2023, sí respeta esta costumbre. Karim Benzema, Mesut Özil, Sami Khedira, Hamit Altintop o Nuri Sahin son algunos de los exmadridistas que practicaron el Ramadán durante su paso por la capital.