Miles Norris: “Mi madre me entrenaba cuando era pequeño"

Miles Norris (San Francisco, 2000) vive su primera experiencia real lejos de Estados Unidos tras no encontrar su sitio en la NBA. Se presentó al draft de 2023 y ningún equipo le seleccionó. Atlanta Hawks le ofreció su primer contrato como profesional, pero nunca llegó a debutar con el equipo y se marchó a Turquía, donde apenas estuvo un mes. Memphis y Boston también fueron paradas pasajeras, aunque llegase a debutar con los Celtics para anotar su primer triple. Después de cinco meses en el Barça, dos entrenadores y un periodo de adaptación al estilo de juego europeo, el ala-pívot de 25 años repasa su carrera y reflexiona sobre sus mayores virtudes y máximas dificultades como azulgrana.

¿Con qué compañeros está disfrutando más?

Con todos. Myles Cale, Kevin Punter, Tornike Shengelia, Will Clyburn, Willy Hernangómez… tenemos un gran vestuario. Pasamos el rato juntos, todos están con todos, vamos a cenar y hacemos otras actividades por la ciudad.

¿Siente que todo está más cerca en Europa respecto a Estados Unidos?

Depende, a no ser que te vayas a Dubai. Para los partidos de la ACB no está nada mal, una hora de vuelo o en bus. El viaje más largo fue a Dubai.

¿Alguna figura de su infancia que le ayudó a llegar hasta aquí?

Mi madre y mi padre. Mi madre me entrenaba en los centros recreativos cuando era más pequeño y siempre estaba en la cancha con mi padre, así que ambos me enseñaron mucho de básquet. Los dos crecieron jugando a baloncesto también.

¿Tenía algún jugador o equipo favorito?

No tengo un equipo favorito, pero Allen Iverson era mi jugador preferido. Me gustaba su estilo, cómo jugaba, cómo iba vestido. Más tarde me empezó a gustar Kevin Durant.

Miles Norris, jugador del Barça de básquet. / Zowy Voeten / EPC

¿Que se siente al no ser escogido en el 'draft' y ser liberado por tres equipos?

No me molestó al principio cuando no fui escogido en el 'draft', firmé un contrato justo después y estaba agradecido por esa oportunidad. La primera vez que me cortaron fue un poco distinto porque era mi primera vez como profesiona. Me afectó un poco mentalmente. Diría que fue una lección de humildad, pero sabía que tenía que seguir trabajando más duro cada día, concentrarme y mejorar. La segunda vez no me afectó y simplemente estaba esperando la próxima oportunidad, trabajando duro cada día. Sé que todo pasa por alguna razón y que si sigo trabajando duro y mejorando todo va a encajar en su lugar. Esa es mi mentalidad.

Vivir lejos de casa y de mi familia es durillo, pero muchos de mis amigos y familiares vienen a verme

¿Fue una decisión difícil dejar Estados Unidos para irse a Turquía?

Sí. Estuve solo un mes en Turquía, no estuvo del todo mal. Esta es mi primera temporada lejos del país. El primer mes fue bastante duro, ahora me he acostumbrado bastante y estoy disfrutando. Tenemos a muy buenas personas en el equipo, la ciudad es genial, la gente es genial. Barcelona no es mal sitio donde estar, lo estoy disfrutando. Vivir lejos de casa y de mi familia es durillo, pero muchos de mis amigos y familiares vienen a verme.

¿Cómo se ha adaptado a lo largo de los cinco meses que lleva aquí?

Ha sido duro, sobre todo porque la manera de jugar es un poco distinta. El espacio, la táctica y la defensa son distintas. Los primeros meses fueron duros para mí. Simplemente he intentado revisar los partidos, hablar con los entrenadores... Tenemos a varios veteranos en el equipo con los que hablo y me enseñan mucho. La transición tomó su tiempo, pero trabajando con ellos cada día he conseguido mejorar y últimamente estoy jugando más. Tener pocos minutos al principio de la temporada fue duro. Simplemente, estar en pista me ha ayudado mucho.

Punter dijo que no puedes tener miedo al fallo si quieres ser un jugador decisivo. ¿Usted siente presión al saber que no puedes fallar porque el entrenador le va a sentar?

Cada jugador es diferente. Simplemente debes tener la mentalidad de que, si fallas una, meterás la siguiente. Nunca siento que fallaré cinco o seis tiros seguidos, aunque de vez en cuando pueda tener un partido así. Tienes que mantener la misma mentalidad en cada partido.

Nikola Kusturica se convirtió en el anotador más joven de la historia del club en el partido contra el BAXI Manresa. ¿Cómo es entrenar con él y hasta donde crees que puede llegar?

Es un joven muy talentoso, no hay muchos jugadores de 16 años como él. Entrena y compite duro, contra Will Clyburn y jugadores a los que defiende por posición. Tiene el enfoque correcto, sobre todo por un jugador joven. No he visto a muchos como él en Estados Unidos o aquí en Europa. Su mentalidad es genial, tiene talento, mejora cada día y solo piensa en eso. Es bueno verle brillar.

¿Cuál ha sido el principal cambio entre Xavi Pascual y Joan Peñarroya?

Cada entrenador tiene una mirada distinta. Xavi ha mantenido un poco lo mismo, pero ha aportado sus propias técnicas y otras cosas tácticas. Cada partido es distinto, depende del rival. Cuando llegó me informé sobre él y de su primera etapa en el club. Es un gran entrenador, muy respetado. Lo puedes ver. Todos lo respetan y él respeta a todos los jugadores. Para mí es un gran técnico. Me ha ayudado desde el primer día en los pequeños aspectos y en la transición al básquet europeo.

Miles Norris, jugador del Barça de básquet. / Zowy Voeten / EPC

Ha jugado 20 partidos seguidos desde la llegada de Xavi Pascual. ¿La confianza y la continuidad es lo que busca en un entrenador?

Sí, creo que tuve que ganarme la confianza a base de entrenar bien cada día, antes y después de cada sesión. Me dio la oportunidad en un par de partidos importantes. Jugué bien y me ha dado continuidad, permitiéndome cometer fallos en pista, no demasiados, pero algunos, y seguir jugando a pesar de ello.

Me encantaría seguir en el Barça si me quieren

¿Se ve jugando más años en el Barça?

Desde luego, me encantaría seguir si me quieren. Barcelona, el club, y todo el mundo está siendo genial para mí. Estoy disfrutando mi tiempo aquí. Ahora me estoy concentrando en esta temporada y al final, en verano, empezaré a pensar más en ello para llegar a una decisión.

¿Le gusta el formato de la Copa del Rey que obliga a ganar tres partidos en tres días seguidos?

Es parecido al March Madness de la NCAA. Lo he vivido antes en el 'college', tres partidos en tres días. Es bastante duro emocional y fisicamente, pero es muy divertido siempre y cuando no haya lesiones. Solo puedes tener fe y rezar para que todos estemos sanos. Hay que ir partido a partido. No he jugado en la Copa todavía y estoy bastante ilusionado. Seguro que será divertido.

Xavi Pascual dijo que el equipo estaba sobreviviendo como podía con todas las lesiones. ¿Cree que el físico es el aspecto más importante para poder competir?

Claro, obviamente es bueno estar sano. Si estás lesionado no puedes jugar. Lidiar con lesiones es agotador mentalmente. Si un jugador se pierde un partido, regresa y se vuelve a lesionar es bastante duro para un equipo. Tienes que ajustarte y otros jugadores tienen que dar un paso adelante. Tuvimos un tramo en que lo pasamos un poco mal, pero ahora estamos empezando a resolver la situación a medida que los jugadores empiezan a volver lentamente y a estar más sanos.

¿Cuál es la principal diferencia en el aspecto físico entre Europa y EEUU?

Aquí te dejan jugar un poco más sin balón, defender al poseedor de balón es algo más difícil, porque te pitan muchas faltas bastante rápido. Hay muchos jugadores fuertes de gran tamaño en la pintura y tampoco existe la regla de tres segundos defensivos. El ritmo también es distinto. Es un poco más difícil, te pegan constantemente. Es muy importante trabajar en el gimnasio, levantar pesas y cuidar tu cuerpo, sobre todo aquí en Europa. Más allá de eso, depende del tipo de jugador que seas. Hay quien es más sutil, o más grande físicamente.

Creen que soy uno de los mejores reboteadores de la liga

Destaca por los triples y los mates, pero dijo a principio de temporada que quería mejorar la defensa. ¿Le ha ayudado Xavi Pascual?

Me han insistido mucho en usar mis capacidades atléticas para el rebote defensivo. Creen que soy uno de los mejores reboteadores de la liga. Yo simplemente intento usar mis condiciones físicas, mantenerme fuerte, y ser más físico para poder conseguir más rebotes. En lo que más me insisten es en que persiga la pelota, el rebote defensivo y ofensivo.

¿Se prepara mucho al detalle una posible final de Copa contra el Madrid?

Xavi es un entrenador muy detallado, pero vamos partido a partido y nos ha dicho que no pensemos en la semifinal o la final. Tenemos que tratar cada partido como una final. Ahora estamos centrados en nuestro siguiente rival como si no hubiera un mañana. Hay que cumplir con el deber inmediato para poder seguir e ir partido a partido.

¿Tiene algún sueño para los próximos cinco o diez años?

Este año obviamente llegar a la Final Four y ganar la Euroliga. Mi gran objetivo es alcanzar la mejor versión posible como jugador, convertirme en una estrella algún día, en algún lugar, donde sea que esté. Ahora mismo solo me preocupa el proceso. Entrenar cada día, mejorar como jugador y como líder. Simplemente estar preparado para lo que venga.