Inhabilitado Javi Poves, entrenador y presidente de Segunda Federación, famoso por sus teorías terraplanistas

Parecía que la estuviera buscando y, finalmente, lo ha conseguido: la RFEF sanciona a Javier Poves, entrenador y presidente del Colonia Moscardó de Segunda Federación, con dos años sin poder sentarse en un banquillo, según ha confirmado esta noche el periodista Isaac Fouto en la Cadena COPE, además, también le ha multado con 3.500 euros por incumplir las sanciones previas.

Poves es uno de los perfiles más polémicos de todo el fútbol español y sus rifirrafes con los jugadores del Moscardó, club del cual es propietario y entrenador, y con el estamento arbitral están a la orden del día. Además, sus declaraciones a favor de la teoría terraplanista y su perfil conspiranoico le han servido para aparecer en los medios en más de una ocasión.

La gota que ha colmado el vaso ha sido y lo que ha provocado su inhabilitación han sido los hechos ocurridos tras el empate a uno de la entidad madrileña ante el Rayo Majadahonda en que el técnico tuvo unas palabras muy duras contra los árbitros del encuentro, que quedaron registradas en el acta.

"Al finalizar el encuentro se dirige desde la grada Javier Poves Gómez, presidente del club CD Colonia Moscardó, al equipo arbitral en los siguientes términos: '¡Sacad pecho para la mierda de partido que habéis hecho! ¡Vienes a ganar 300 euros de mierda! ¡Avísame y te doy el triple para que me pites igual, que te entierro en dinero!', a la vez que aplaude."

"Posteriormente accede a la zona próxima a los vestuarios, dirigiéndose al jugador número 4 del club Rayo Majadahonda, D. Daniel Ramos Cruz, en los siguientes términos: '¡Eres un paleto, quítate el palillo de la boca!' en reiteradas ocasiones. A continuación sujeta del cuello al jugador número 6 del club Rayo Majadahonda, D. Daniel Vidal Martínez, teniendo que ser separado por miembros de seguridad de las instalaciones deportivas".

Un historial cargado de polémicas

Antes de llegar a este punto, Poves ha ido tensando la relación con sus propios jugadores, árbitros y RFEF con una actitud de confrontación constante. En marzo de 2025 se 'autoexpulsó' ante el "ridículo" de su equipo y el mismo mes fue sancionado con nueve partidos por llamar "hijo de puta" en repetidas ocasiones al colegiado en un partido de Segunda RFEF contra el CD Coria, además de negarse a abandonar el campo.

Ya en la temporada presente, en octubre cargó duramente contra la RFEF y el Rayo Vallecano B tras el cambio de un partido por deficiencias en las instalaciones, algo que le pareció un "escándalo" y sugiriendo irregularidades en la gestión.

En noviembre, criticó a sus jugadores tras perder ante el Tenerife B, resaltando el poco nivel de los futbolistas del Moscardó y asegurando que no había nivel para salvar la categoría. Ya en diciembre señaló a siete jugadores y aseguró que les despediría, acto que le valió la respuesta del delantero del Valencia, Hugo Duro, que defendió a los jugadores. Ni corto ni perezoso, Poves insultó al valencianista llamándole "subnormal".