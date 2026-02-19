Un día de precampaña: Camprubí reclama unidad a la oposición, Font propone su modelo de Palau Blaugrana y Vilajoana coquetea con Harry Kane

Joan Camprubí Montal, líder de Som un Clam, hizo una llamada a la unidad a los tres aspirantes a destronar a Joan Laporta. "Hace falta un cambio a la gestión totalitaria, opaca y poco profesional de la junta directiva actual", disparó.

Camprubí y su equipo han descartado concurrir a las elecciones del 15 de marzo. Ni siquiera han solicitado papeletas. Se definen como "motor de cambio", un grupo que pretende hilvanar a la oposición para tener más posibilidades de derrotar a la junta laportista, de la que deploró su acción de gobierno. "Nos estamos convirtiendo en el Barça del Congo y no de Unicef, en el de los comisionistas y no el de los ejecutivos, en el que apuesta por La Masia, pero no con convicción ni inversión, sino por necesidad y por no tener un pulmón financiero".

El líder de Som un Clam señaló tener fe en que "la unidad es posible. Somos optimistas". Comprende que no se vaya a producir de inmediato. "Todos quieren presentar su plan. Nosotros hemos preferido dar un paso atrás para pelear por la unidad, porque la salvación del Barça es más importante".

Dice contar con el peso de los 5.000 afiliados de Som un Clam. Por ahora no se decanta por ningún precandidato. Apela a la generosidad de Víctor Font, Marc Ciria y Xavi Vilajoana para fusionar proyectos. En su hoja de ruta ideal, este acuerdo debería producirse como mucho el 2 de marzo, el día antes de la entrega de las firmas. Un optimismo que a estas alturas cuesta de compartir por lo escuchado aquí y allá.

Un pabellón de 380 millones

Víctor Font, que va a un acto diario prácticamente, presentó en Cinesa Diagonal un proyecto de Palau Blaugrana. Dijo tener un acuerdo cerrado para su diseño y construcción, e incluso mostró 'renders' de cómo quedaría. Lo presentó al lado de Àlex Barbany, el que fuera director ejecutuvo de las obras del Espai Barça hasta septiembre de 2023, otro ejecutivo huido de la esfera de Laporta. Indicaron ambos que la construcción empezaría este mismo año en caso de ganar las elecciones y estaría completado en 2030. Su capacidad sería de 15.000 espectadores y su coste, de 380 millones. De belleza incontestable.

Imagen interior del Palau Blaugrana que proyecta Víctor Font. / Nosaltres

Los dos socios que permitirían "desbloquear" el Palau serían el estudio de arquitectura Gensler, responsable de recintos deportivos como el Chase Center de los Golden State Warriors, y el segundo, un operador estadounidense que asumiría el 50% de la financiación, la ejecución de la obra y la explotación de la infraestructura. Según Font, el FC Barcelona conservaría el 100% de los ingresos de abonos, ticketing y hospitality generados durante los días de partido.

"Nos han estado engañando. El Palau está lleno de promesas incumplidas. Vamos muy tarde. Por eso nosotros nos pusimos en marcha hace tiempo para estar a punto en 2026 y construir el mejor pabellón de Europa", dijo Font enfáticamente. En su proyecto, el Palau Blaugrana no sería derruido. "Económica y sentimentalmente tiene sentido. Y no entiendo como nadie en el club no ha pensado en ello", dijo Barbany. "Porque nadie piensa nada ahí dentro", espetó sarcásticamente Font.

Hace apenas 10 días el club transmitió por lo 'bajini', a unos poquitos medios, de que tenía en marcha un anteproyecto de Palau Blaugrana, esta vez sí, con estudio de arquitectura incluido, también para 15.000 espectadores, cuyas obras empezarían, quizá, en 2027. Tendría semejanzas con el Madison Square Garden, se dijo pomposamente. También en apariencia muy bello, también cuesta de creer.

Y después de Messi, Harry Kane

Si Marc Ciria sacudió la precampaña el miércoles con la lona de Leo Messi, Xavier Vilajoana lanzó su jugada del día a través de las redes sociales: un coqueteo con Harry Kane, el delantero inglés de 32 años que acaba contrato con el Bayern de Múnich en 2027. Al Barça le hace falta un '9' y a Vilajoana, una acción de gesticulación para obtener visibilidad. Jugó la carta clásica, la del cromo. "Cuidar a nuestros jugadores de La Masia ha sido mi máxima prioridad, pero siempre necesitaremos la capacidad de atraer talento de élite. Podemos hacerlo realidad. Poniendo fin al caos financiero y volviendo a la regla del 1:1. Una firma por mí es una firma por un Barcelona ambicioso", escribió el aspirante. Junto al mensaje, un fotomontaje del punta inglés con la camiseta del Barça y una pregunta: "¿Fichar a Harry Kane?". Este viernes presenta su proyecto deportivo. Día para saber qué hay de sustancia y cuánto de márketing en esta operación.

Laporta: Girona, Mataró, Vic...

Laporta, por su parte, se está paseando estos días por Catalunya. Si el miércoles estuvo en Girona para dar duro a los árbitros una vez más -es un mensaje que considera que tiene predicamento en este inicio de precampaña- este jueves se pasó por Mataró, en un acto solo para socios, con un hilo narrativo similar. Este viernes toca Vic, mañana sábado Sitges y el domingo, un bar en el centro de Barcelona, cerca de donde Marc Ciria colgó la lona de Messi.