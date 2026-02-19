Eileen Gu, la campeona china que reclama la Casa Blanca: "Alguien que se benefició de nuestro sistema educativo me esperaría que quisiera competir para los EEUU"

Doble nacionalidad y éxito prematuro. El cóctel de polémica ya está servido. Hija de padre estadounidense y madre china, Eileen Gu nació y creció en Estados Unidos, pero decidió competir con China en 2019. En los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 se proclamó como la primera esquiadora de freestyle en ganar tres medallas (dos oros y una plata) en una misma edición y se convirtió en la campeona olímpica más joven del esquí acrobático con 18 años. Ahora vuelve a estar en el centro de atención tras lograr dos platas en Milán-Cortina, y desde la Casa Blanca lamentan su decisión de no representar al país del que se "benefició" para convertirse en la atleta de esquí mejor pagada del mundo.

JD Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, no ha tardado en pronunciarse sobre la situación de Eileen Gu: "Alguien que creció en los EEUU, que se benefició de nuestro sistema educativo y de las libertades que hacen de este país un gran lugar, me esperaría que quisiera competir para los Estados Unidos". El político de la Casa Blanca ha lamentado que, a pesar de que las autoridades olímpicas tengan la última palabra sobre la elegibilidad de cada atleta, Eileen Gu haya rechazado la oportunidad de representar a su país natal para hacerlo con China, el de su madre. “A veces siento que llevo sobre mis hombros el peso de dos países”, declaró la esquiadora de 22 años tras conquistar la quinta medalla olímpica de su carrera.

Al terminar su última carrera, la deportista recibió una pregunta en rueda de prensa sobre el logro que acaba de conseguir. "¿Sientes que has ganado dos platas o perdido dos oros?". Eileen Gu respondió de manera contundente y con una sonrisa en la cara: "Soy la esquiadora acrobática más condecorada de la historia. Creo que eso es una respuesta en sí misma. Ganar una medalla en los Juegos Olímpicos es una experiencia que le cambia la vida a cualquier atleta, hacerlo cinco veces es exponencialmente más difícil, porque cada medalla es igual de difícil para mí, pero las expectativas de los demás aumentan. Siendo sincera, me parece una perspectiva un tanto ridícula."

Eileen Gu no es solo la esquiadora de freestyle con más títulos a su nombre, ostenta una cifra récord de 20 victorias en mundiales, sino que también es la cuarta atleta mejor pagada en el mundo, según Forbes. "La princesa de la nieve", así es aclamada por sus fans chinos, acumuló una fortuna de 23 millones de dólares en 2025, solo por detrás de las tres mejores tenistas de la actualidad, aunque solo 100.000 fueron como resultado directo de su rendimiento en competiciones. Su popularidad fuera de las pistas de esquí le han proporcionado infinidad de patrocinios y colaboraciones con marcas de todo el mundo, y se ha construido un perfil para sus seguidores de ambos países a los que ella siente que pertenece.

Tiene más de siete millones de seguidores en su cuenta de Weibo, la red social china equivalente a Instagram, donde cuenta con cinco millones menos. El contraste en cifras refleja la verdad sobre su decisión de abrazar su herencia china a la hora de competir, aunque haya aparecido en portadas de revistas americanas de moda como Vogue o Sports Illustrated y tenga acuerdos millonarios con Porsche o Red Bull: “En Estados Unidos, cuando era niña, tenía muchísimos ídolos a los que admirar, pero en China siento que hay muchos menos. Tengo un impacto mucho mayor en China que en Estados Unidos, y esa es, en definitiva, la razón por la que tomé mi decisión”.

Activista criticada

Eileen ha aprovechado su plataforma como referente femenina del deporte para representar y luchar por los valores del deporte entre las mujeres: “La fama nunca fue mi objetivo. Mi principal objetivo siempre ha sido acercar el deporte a más jóvenes, sobre todo a las chicas. Di mi primer discurso sobre deportes femeninos cuando tenía 11 años, y he sido bastante constante durante todo este tiempo”.

Eileen Gu celebra su medalla con la bandera de China. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Su perfil más mediático también le ha supuesto una fuente de ingresos paralela a los patrocinadores. Según el Wall Street Journal, Eileen Gu y Zhu Yi, su compatriota que también participa en los Juegos de Invierno 2026, han recibido 14 millones de dólares en los últimos tres años desde la Oficina Municipal de Deportes de Beijing. Estas informaciones han provocado muchas críticas hacia su decisión, sobre todo desde EEUU, cuyo Comité Olímpico ofrece bonificaciones por medallas (hasta 37.500 dólares por cada oro), pero no paga salarios a sus atletas.

Estudiante olímpica

La campeona olímpica compagina su vida como atleta profesional con los estudios en Stanford, previamente también estudió en Oxford, además de ser modelo para diversas marcas de moda como Louis Vuitton, pero eso no le ha permitido alejarse de la fama y de los peligros que conlleva: "Me han robado en mi dormitorio. Fui agredida físicamente en la calle. He recibido amenazas de muerte". La leyenda estadounidense del snowboard, Shaun White, declaró a The Athletic sobre su admirable capacidad para destacar en varios aspectos de la vida: «Está desfilando, ganando medallas y asistiendo a Stanford, todo al mismo tiempo. Es una locura. Es una auténtica rareza».

Sus posibilidades lejos de la nieve son tantas que podría vivir de ellas sin competir, y así de claro lo dejó en su llegada a sus segundos Juegos Olímpicos: “No estoy aquí por obligación. Si quisiera quedarme de brazos cruzados, en teoría, podría. Pero estoy aquí, entregada al cien por cien, porque quiero estar. Estoy aquí porque me encanta esto, porque nací para esto. Estoy aquí porque es el mayor privilegio del mundo, porque es el mayor espectáculo del mundo, y porque quiero representar el esquí femenino y acercarlo a más gente”. Eileen Gu es la única esquiadora que compite en los tres eventos de estilo libre: slopestyle, big air y halfpipe, y es la participante de los Juegos Olímpicos, entre hombres y mujeres, que más ha cobrado en su carrera, según Forbes.

Noticias relacionadas

Para zanjar la polémica de la doble nacionalidad, la campeona suele responder con un mensaje muy claro: “Cuando estoy en Estados Unidos, soy estadounidense, pero cuando estoy en China, soy china”. La verdad es que la República del continente asiático no permite la doble nacionalidad, pero toda persona que nazca en Estados Unidos recibe la nacionalidad y no existe ninguno informe oficial que muestre una posible renuncia por parte de Gu. Ella ha evitado comentar al respecto, pero siempre ha defendido con orgullo ambas herencias.