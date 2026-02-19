El Barça femenino jugará en la Champions contra el Madrid en el Camp Nou: entradas a la venta y precios

Habrá Clásico en Champions en el Camp Nou y ya están disponibles las entradas. Barça y Real Madrid se veran las caras el 2 de abril a las 18.45 h en el feudo azulgrana, que abrirá por primera vez sus puertas para el femenino desde que fue reabierto. Los socios tienen prioridad y ya pueden hacerse con los tickets, que van de los 20 € a los 80 € en la parte noble de tribuna. La venta general empieza este viernes.

La última visita del Real Madrid al Camp Nou, el 30 de marzo de 2022, quedó para siempre escrita en los libros de historia. Al duelo con el equipo blanco terminó en victoria azulgrana y batió el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino con 91.553 aficionados. Los asistentes vivieron una gran fiesta fuera y dentro del estadio.

Fue una jornada mágica, no solo por el triunfo del Barça, sino porque marcó un hito mundial y marcó el camino para muchas. Este año, casi un lustro después, la realidad ha variado, el fútbol femenino ha seguido creciendo, y ambos equipos volverán a verse las caras por enésima vez mientras suena el himno de la Champions.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Los socios del Barça ya pueden comprar los tickets desde este jueves. La venta general, para peñas y público general, empieza este viernes.

Noticias relacionadas

¿A qué precio están las entradas?

Las más baratas, las del gol, por 20 €. Luego los precios ascienden hasta los 80€ en tribuna.