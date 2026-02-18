Víctor Font presenta "una revolución" para el Barça: su director técnico será un tridente

Tal vez no sea "una revolución", pero en cualquier caso es una novedad. La organización futbolística tradicional de los clubs consta de un director deportivo o general mánager como un superior del entrenador del equipo y quien enlaza a nivel ejecutivo con la directiva o la propiedad. Así sucede en el Barça, donde Deco es el intermediario entre la función de Hansi Flick y Joan Laporta. En el Real Madrid, por ejemplo, esa figura no existe; mejor dicho, está fusionada con la del presidente Florentino Pérez.

Víctor Font presenta su "revolución", sabido es que no cuenta para nada con Deco si gana las elecciones el 15 de marzo. La duda, en ese supuesto será si el brasileño dimitiría al día siguiente, conocido el resultado, o aguantaría hasta el 30 de junio para pilotar la transición en una fase crucial de la temporada.

Albert Puig, Víctor Font, Carles Planchart y Francesc Cos, en la presentación del proyecto de fútbol de la candidatura de Nosaltres. / Dani Barbeito / SPO

Tres áreas

El director técnico de Font será un tridente, un ente tricéfalo que compartirán Albert Puig, Carles Planchart y Francesc Cos, nombres con pedigrí barcelonista conocido y contrastada carrera, que repartirán tres áreas de acuerdo a su especialización profesional: la del fútbol base, el primer equipo y la de rendimiento, respectivamente.

Sería discutible el término revolución si se recuerda que una estructura parecida ya se vio en el Barça hace menos de 30 años cuando Josep Lluís Núñez diseñó aquel embolado que en 1997 reunió a Louis van Gaal, Sir Bobby Robson y Llorenç Serra Ferrer. Tres entrenadores de los que solo podía ejercer uno.

Núñez precipitó el fichaje de Van Gaal para que sustituyera a Robson en el primer equipo pese a los tres títulos conquistados (no la Liga); el inglés fue desplazado a supervisar el mercado internacional mientras que Serra Ferrer, tras una notable fase en el Betis, se encargaría del fútbol base a la par que era un recambio de urgencia (o no) si se cambiaba de entrenador. Así fue: en 2000, Van Gaal secundó la dimisión de Núñez y Serra Ferrer tomó el mando del equipo ya con Joan Gaspart. No acabó la temporada 2000-01.

Louis van Gaal, Josep Lluís Núñez, Llorenç Serra Ferrer y Bobby Robson en 1997. / J.M. AROLAS / Sport

Estabilidad y profesionalidad

El trío de Font no tiene nada que ver y tiene un enfoque más profundo. El precandidato de Granollers apuesta por un tridente para dar mayor "estabilidad y profesionalidad" al proyecto deportivo. Una base más firme que ha de permitir que el equipo esté vivo en todas las competiciones en el mes de abril. El precandidato parafraseó a Johan Cruyff, y subrayó que Puig, Planxart y Cos han trabajado en el cuerpo técnico de "los mejores entrenadores del mundo", y citó a Pep Guardiola y Luis Enrique.

Los tres coincidieron en que regresaban al Barça por amor, sentimiento e ilusión. "Cuando una persona como Font te da la oportunidad de volver al club, vas de rodillas; si además puedes compartir el trabajo con profesionales con tanta capacidad, con los que compartes ideas y que ha acumulado tantas experiencias, vas de rodillas y con los ojos cerrados", confesó Planchart, que ha sido asistente técnico y analista de Pep Guardiola desde sus inicios en el Barça B (2007) hasta el pasado verano (2025).

Albert Puig, durante una de sus intervenciones. / Dani Barbeito / SPO

La segunda mejor cantera

A sus capacidades técnicas añadió Font otros atributos comunes. "El primero es que son catalanes y culés; el segundo es que conocen el club porque ya han trabajado en él, y en tercer lugar es que han trabajado en todo el mundo y han adquirido la experiencia de conocer otras formas de trabajo", desgranó Víctor Font, que en su anterior campaña (2021) su organigrama constaba de un General Manager que era Xavi Hernández, bajo cuya jurisdicción pendía el director deportivo (Jordi Cruyff) y el grupo de áreas transversales como el cuerpo médico, la metodología, la gestión del talento, etc.

Albert Puig se hará cargo de nuevo de la cantera. Después de conocer el mundo profesional (ha estado cinco años en Japón), prefiere volver al fútbol formativo. Su plan es la Masia 50, en alusión al futuro aniversario y a la cantidad de millones que se invertirán. "Después de Brasil, que es algo increíble, la mejor cantera del mundo es Catalunya", aseguró. Ese dinero no se destinará solo al Barça sino en tejer una red de colaboraciones y ayudas con todos los clubs para detectar el talento local.

Carles Planchart y Francesc Cos. / Dani Barbeito / SPO

La confesión de la intimidad

"Albert, Carles y Francesc tienen experiencia, conocimiento e identidad Barça. El futuro no se improvisa, sino que se construye", fue el recado que Font mandó a Laporta, que tras las elecciones se apropió de sus elegidos, como Xavi en la función de entrenador y Jordi Cruyff de adjunto a Mateu Alemany. A nadie extrañaría, por tanto, que si Laporta revalida su mandato les acabe contratando.

Noticias relacionadas

Cos desveló una intimidad en una charla entre los tres futuros ejecutivos cuando aún no se conocía la fecha de la convocatoria electoral. Font estaba presente escuchando e intervino. "Ganaremos las próximas elecciones, y si no ganamos me encantaría que este proyecto llegara al Barça". Cos, especialista en fisioterapia y alto rendimiento, creyó que estaba "en el lado correcto" al comprobar que, pese al deseo legítimo de ser presidente, Font "anteponía los intereses al club a los personales".