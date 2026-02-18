Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ProfesoresAlerta vientoLuzAyudas alquilerSkimoXilxesBarcelonaTarifas AenaIncendio ManlleuJubilaciónMulta baliza V-16ViviendaPlanta del dineroJabalíes
instagramlinkedin

LAS ELECCIONES AZULGRANAS

Víctor Font presenta "una revolución" para el Barça: su director técnico será un tridente

Albert Puig asumirá la dirección de La Masia, Carles Planchart supervisará el primer equipo y Francesc Cos se encargará del departamento físico y de rendimiento

Carles Planchart, Albert Puig, Francesc Cos y Víctor Font, en la tienda Futbolmania.

Carles Planchart, Albert Puig, Francesc Cos y Víctor Font, en la tienda Futbolmania. / Pau Venteo

Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tal vez no sea "una revolución", pero en cualquier caso es una novedad. La organización futbolística tradicional de los clubs consta de un director deportivo o general mánager como un superior del entrenador del equipo y quien enlaza a nivel ejecutivo con la directiva o la propiedad. Así sucede en el Barça, donde Deco es el intermediario entre la función de Hansi Flick y Joan Laporta. En el Real Madrid, por ejemplo, esa figura no existe; mejor dicho, está fusionada con la del presidente Florentino Pérez.

Víctor Font presenta su "revolución", sabido es que no cuenta para nada con Deco si gana las elecciones el 15 de marzo. La duda, en ese supuesto será si el brasileño dimitiría al día siguiente, conocido el resultado, o aguantaría hasta el 30 de junio para pilotar la transición en una fase crucial de la temporada.

Albert Puig, Víctor Font, Carles Planchart y Francesc Cos, en la presentación del proyecto de fútbol de la candidatura de Nosaltres.

Albert Puig, Víctor Font, Carles Planchart y Francesc Cos, en la presentación del proyecto de fútbol de la candidatura de Nosaltres. / Dani Barbeito / SPO

Tres áreas

El director técnico de Font será un tridente, un ente tricéfalo que compartirán Albert Puig, Carles Planchart y Francesc Cos, nombres con pedigrí barcelonista conocido y contrastada carrera, que repartirán tres áreas de acuerdo a su especialización profesional: la del fútbol base, el primer equipo y la de rendimiento, respectivamente.

Sería discutible el término revolución si se recuerda que una estructura parecida ya se vio en el Barça hace menos de 30 años cuando Josep Lluís Núñez diseñó aquel embolado que en 1997 reunió a Louis van Gaal, Sir Bobby Robson y Llorenç Serra Ferrer. Tres entrenadores de los que solo podía ejercer uno.

Núñez precipitó el fichaje de Van Gaal para que sustituyera a Robson en el primer equipo pese a los tres títulos conquistados (no la Liga); el inglés fue desplazado a supervisar el mercado internacional mientras que Serra Ferrer, tras una notable fase en el Betis, se encargaría del fútbol base a la par que era un recambio de urgencia (o no) si se cambiaba de entrenador. Así fue: en 2000, Van Gaal secundó la dimisión de Núñez y Serra Ferrer tomó el mando del equipo ya con Joan Gaspart. No acabó la temporada 2000-01.

Louis van Gaal, Josep Lluís Núñez, Llorenç Serra Ferrer y Bobby Robson en 1997.

Louis van Gaal, Josep Lluís Núñez, Llorenç Serra Ferrer y Bobby Robson en 1997. / J.M. AROLAS / Sport

Estabilidad y profesionalidad

El trío de Font no tiene nada que ver y tiene un enfoque más profundo. El precandidato de Granollers apuesta por un tridente para dar mayor "estabilidad y profesionalidad" al proyecto deportivo. Una base más firme que ha de permitir que el equipo esté vivo en todas las competiciones en el mes de abril. El precandidato parafraseó a Johan Cruyff, y subrayó que Puig, Planxart y Cos han trabajado en el cuerpo técnico de "los mejores entrenadores del mundo", y citó a Pep Guardiola y Luis Enrique.

Los tres coincidieron en que regresaban al Barça por amor, sentimiento e ilusión. "Cuando una persona como Font te da la oportunidad de volver al club, vas de rodillas; si además puedes compartir el trabajo con profesionales con tanta capacidad, con los que compartes ideas y que ha acumulado tantas experiencias, vas de rodillas y con los ojos cerrados", confesó Planchart, que ha sido asistente técnico y analista de Pep Guardiola desde sus inicios en el Barça B (2007) hasta el pasado verano (2025).

Albert Puig, durante una de sus intervenciones.

Albert Puig, durante una de sus intervenciones. / Dani Barbeito / SPO

La segunda mejor cantera

A sus capacidades técnicas añadió Font otros atributos comunes. "El primero es que son catalanes y culés; el segundo es que conocen el club porque ya han trabajado en él, y en tercer lugar es que han trabajado en todo el mundo y han adquirido la experiencia de conocer otras formas de trabajo", desgranó Víctor Font, que en su anterior campaña (2021) su organigrama constaba de un General Manager que era Xavi Hernández, bajo cuya jurisdicción pendía el director deportivo (Jordi Cruyff) y el grupo de áreas transversales como el cuerpo médico, la metodología, la gestión del talento, etc.

Albert Puig se hará cargo de nuevo de la cantera. Después de conocer el mundo profesional (ha estado cinco años en Japón), prefiere volver al fútbol formativo. Su plan es la Masia 50, en alusión al futuro aniversario y a la cantidad de millones que se invertirán. "Después de Brasil, que es algo increíble, la mejor cantera del mundo es Catalunya", aseguró. Ese dinero no se destinará solo al Barça sino en tejer una red de colaboraciones y ayudas con todos los clubs para detectar el talento local.

Carles Planchart y Francesc Cos.

Carles Planchart y Francesc Cos. / Dani Barbeito / SPO

La confesión de la intimidad

"Albert, Carles y Francesc tienen experiencia, conocimiento e identidad Barça. El futuro no se improvisa, sino que se construye", fue el recado que Font mandó a Laporta, que tras las elecciones se apropió de sus elegidos, como Xavi en la función de entrenador y Jordi Cruyff de adjunto a Mateu Alemany. A nadie extrañaría, por tanto, que si Laporta revalida su mandato les acabe contratando.

Noticias relacionadas

Cos desveló una intimidad en una charla entre los tres futuros ejecutivos cuando aún no se conocía la fecha de la convocatoria electoral. Font estaba presente escuchando e intervino. "Ganaremos las próximas elecciones, y si no ganamos me encantaría que este proyecto llegara al Barça". Cos, especialista en fisioterapia y alto rendimiento, creyó que estaba "en el lado correcto" al comprobar que, pese al deseo legítimo de ser presidente, Font "anteponía los intereses al club a los personales".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Media Maratón Barcelona 2026: ganadores, clasificación y resultados
  2. Joel Roca, el único jugador gerundense del Girona: «Me fui de Camprodon solo para ir a La Masia. No fue fácil
  3. Flick fue al despacho del árbitro Martínez Munuera en el Metropolitano: 'Quise saber por qué señaló fuera de juego
  4. El Real Madrid pulveriza el récord de penaltis a favor
  5. El Barça se desmorona y se deja el liderato de la Liga en Montilivi ante un Girona monumental
  6. Vinícius, héroe y víctima en Lisboa
  7. La keniana Chemnung gana y bate el récord femenino de la Mitja Marató de Barcelona
  8. Chuso García Bragado: 'Era muy anárquico. Con mi carácter, me enfrentaba a todo el mundo

La alcaldesa de Los Ángeles pide la dimisión del presidente del comité de los JJOO 2028 por el caso Epstein

La alcaldesa de Los Ángeles pide la dimisión del presidente del comité de los JJOO 2028 por el caso Epstein

Así es el Skimo, el deporte en el que Oriol Cardona aspira al oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

Así es el Skimo, el deporte en el que Oriol Cardona aspira al oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

La UEFA abre una investigación para confirmar si hubo insulto racista de Prestianni a Vinícius

La UEFA abre una investigación para confirmar si hubo insulto racista de Prestianni a Vinícius

Víctor Font presenta "una revolución" para el Barça: su director técnico será un tridente

Víctor Font presenta "una revolución" para el Barça: su director técnico será un tridente

Pueyo y Colell terminan en la 15ª plaza en el esprint libre, en otra exhibición de Klaebo

Pueyo y Colell terminan en la 15ª plaza en el esprint libre, en otra exhibición de Klaebo

Shiffrin escapa al mal fario y regresa a la cima olímpica del eslalon 12 años después

Shiffrin escapa al mal fario y regresa a la cima olímpica del eslalon 12 años después

Matías Almeyda, técnico del Sevilla, sancionado con siete partidos: "Estamos a muerte con él"

Matías Almeyda, técnico del Sevilla, sancionado con siete partidos: "Estamos a muerte con él"

Así es el Skimo, el deporte en el que Oriol Cardona aspira al oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

Así es el Skimo, el deporte en el que Oriol Cardona aspira al oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina