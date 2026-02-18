Pueyo y Colell terminan en la 15ª plaza en el esprint libre, en otra exhibición de Klaebo

Los españoles Jaume Pueyo y Marc Colell finalizaron este miércoles en una óptima 15ª posición en la prueba del esprint libre por equipos del esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, donde lograron una histórica clasificación para una final con nuevo oro histórico del noruego Johannes Klaebo.

Pueyo y Colell brillaron en la clasificación e hicieron por momentos soñar a la delegación presente en la cita invernal con su primer diploma tras finalizar en la quinta posición la fase de clasificación con un tiempo de 5:52.21.

Brillante actuación de Pueyo

El de Badalona mostró su nivel competitivo adquirido tras varios años en la Copa del Mundo con un gran crono de 2:51.75, el segundo más rápido y sólo superado por el mito Klaebo (2:49.12), mientras que el de La Seu d'Urgell, debutante en unos Juegos, hizo 3:00.46, el vigesimonoveno.

Marc Colell. / FILIP SINGER / EFE

Esto despertó el optimismo de cara a la final, donde la lucha por las medallas elevó el nivel de todos los participantes. El equipo español trató de pelear por finalizar entre los ocho mejores y tras el primer relevo mantenía sus opciones al marchar séptima, aunque con todos los participantes aún agrupados.

Pueyo consiguió acabar su segundo relevo en la sexta posición, pero a partir de ahí oulell no pudo mantener el ritmo de una final que se iba endureciendo cada vez más y cayó a la decimoquinta posición. Su compañero intentó remontar en su último relevo, pero al debutante le abandonaron las fuerzas en el suyo final y España acabó decimoquinta y última de la final.

Intocable Klaebo

La medalla de oro fue una vez más para el 'rey' de estos Juegos, el imponente noruego Johannes Klaebo, que mantiene su reto de ganar las seis pruebas que va a disputar. Esta, acompañado por Einar Hedegart, supuso su quinto metal dorado, el décimo olímpico de su palmarés tras una prueba donde volvió a ser imbatible, y para igualar el récord del patinador estadounidense Eric Heiden, quíntuple campeón olímpico en 1980. Los 50 kilómetros serán la última prueba del nórdico para quedarse como el mejor de la historia.

Johannes Hoesflot Klaebo y Einar Hedegart se llevaron el oro para Noruega. / HANNIBAL HANSCHKE / EFE

Tras arrancar en la tercera plaza después del primer relevo de Hedegart, el estelar esquiador noruego puso a su país en la primera posición, una plaza que ya no soltaría Noruega para imponerse por delante de los Estados Unidos (Ben Ogden y Gus Schumacher) e Italia (Elia Barp y Federico Pellegrino).

Un "resultadazo"

"Las sensaciones han sido muy buenas, lo hemos dejado todo en la pista. Creo que he hecho un 'resultadazo' en la clasificatoria y Marc ha hecho un buen registro también. En la final me he notado ágil con el pelotón e incluso en la última vuelta tenía bastante gas", relató Pueyo en declaraciones facilitadas por la RFEDI.

El catalán cree que "el diploma estaba cerca". "Era nuestro objetivo, pero estamos felices de estar aquí y dejarlo todo. Siempre se puede hacer mejor, pero el futuro tiene buena pinta y vamos a por ello. Encaramos las siguientes Copas del Mundo de la mejor forma posible", subrayó.

Noticias relacionadas

Por su parte, Marc Colell recalcó que "las sensaciones han sido mejores que en el esprint individual". "En la final me he encontrado muy bien en el primer relevo, pero en el segundo y el tercero me ha faltado algo de ritmo. Creo que los cambios los hemos hecho muy bien porque los hemos practicado bastante. Creo que es un buen resultado, aunque siempre se puede más y a seguir en esta línea", apuntó.