Lo peor, por Sergi Mas

En mi último artículo en EL PERIÓDICO que escribí desde el enfado referido a mi equipo, el RCD Espanyol, lo titulé 'Marchémonos de la Liga' y me quejaba del hartazgo que sentía ante la "casualidad" (le pongo comillas bien marcadas) de que muchas decisiones arbitrales iban siempre en nuestra contra. Hay otro equipo que ahora que se apunta al carro de ese 'Marchémonos de la Liga'. Pero las lamentaciones y los lloros siempre eran desde el RCD Espanyol. Vaya, vaya, vaya.

Curioso que en 2026 dispongamos de la mayor y mejor tecnología de la historia para que los árbitros apliquen el reglamento de forma justa, y me pregunto por qué cada semana se producen jugadas tras las que días después el propio comité rectifica y se desdice de lo juzgado. Eso ni es normal, ni natural, ni justo.

Subjetivo, egoísta y cambiante

No existe colectivo con un criterio tan subjetivo, egoísta y cambiante como el arbitral. Para mí son, de largo, lo peor del gremio, contando futbolistas, directivos, técnicos, agentes, organismos y periodistas. Vamos a meternos nosotros también en el saco. Atesoran tanto poder que son capaces de esconder que durante 17 años un vicepresidente cobraba de un club. Convendrán conmigo que eso no sólo lo sabía Negreira.

Me decía un amigo hace poco: "Sergi, es los árbitros son muy malos". Negativo. Error. Ni son tan malos y sí suficientemente hábiles para saber qué pitan, a quién le pitan y qué deben hacer para que nadie les toque el lomo. Hacer una rueda de prensa antes de una final de copa y llorar ante las cámaras creen que les humaniza. No les veo tan compungidos cuando no les da la gana consultar una jugada al VAR. Eso sí: depende del equipo que sea el que proteste, de la presión de sus jugadores y de cómo vaya el partido. Un auténtico escándalo de dimensiones estratosféricas.

Entonces, ¿en manos de quién estamos? Estoy convencido de que el mismo trabajo lo haría mejor un mono con un silbato. Sabiendo que somos un mono por acabar, no tengo ninguna duda.