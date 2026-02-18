'Nazgul', el perro lobo que sorprendió a todos al cruzar la meta de los Juegos Olímpicos se vuelve viral

El perro lobo que se convirtió este miércoles en el protagonista inesperado de la jornada en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, al irrumpir en la clasificación del sprint femenino libre por equipos de esquí de fondo, se ha vuelto viral.

El animal accedió al circuito tras burlar el dispositivo de seguridad y recorrió parte del trazado como si se tratara de un participante más, ante la sorpresa del público y de las propias deportistas, antes de cruzar la línea de meta junto a varias competidoras.

Según la organización, el animal, una mezcla de lobo y perro procedente de una zona boscosa, no mostró comportamiento agresivo en ningún momento y fue controlado poco después por el personal de seguridad para evitar que alterara el desarrollo de la prueba.

Desconcierto general

De nombre "Nazgul", el perro pertenecía a una exesquiadora local que vivía a unos 500 metros de la sede y que confirmó que su animal no era peligroso.

El incidente no tuvo consecuencias para las esquiadoras ni afectó al resultado deportivo, aunque generó desconcierto entre las participantes y aplausos en los espectadores.

Precedentes

No es la primera vez que un animal irrumpe en una competición de deportes de invierno y 2022, durante una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino disputada en Bormio (Italia), otro perro accedió al trazado y descendió parte del recorrido antes de ser interceptado.

La presencia de "Nazgul" opacó durante unos minutos el triunfo de la pareja sueca formada por Jonna Sundling y Maja Dahlqvist, que conseguieron la medalla de oro en la prueba de esprint por equipos de esquí de fondo y ratificaron el dominio casi absoluto del equipo femenino del país nórdico en esta cita.

Sundling y Dahlqvist marcaron un tiempo de 20:29.99, con el que superaron a las suizas Nadja Kaelin y Nadine Faehndrich (20:31.39) y a las alemanas Laura Gimmler y Coletta Rydzek (20:35.86).