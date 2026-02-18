Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL PROCESO ELECTORAL AZULGRANA

Messi aparece en la precampaña azulgrana con una lona gigante en el centro de Barcelona

La pancarta de Leo Messi en el centro de Barcelona.

La pancarta de Leo Messi en el centro de Barcelona. / Marc Ciria

Por qué confiar en El Periódico

Leo Messi se ha convertido, indirectamente, en el protagonista este miércoles de la campaña electoral del Barcelona, ya que ha aparecido en una lona gigante en el centro de la ciudad con su imagen, una iniciativa auspiciada desde la precandidatura de Marc Ciria (Moviment 42).

"Ganes de tornar-te a veure" (Ganas de volverte a ver), reza en la gran pancarta en la que se reproduce la imagen icónica del astro argentino en el Santiago Bernabeu, justo después de anotar el 2-3 en abril de 2017.

Aquella fotografía de Messi, que se quitó la camiseta del Barça con el número 10 para mostrarla enseñándola a uno de los fondos del estadio, dio la vuelta al mundo y es una de las grandes imágenes del astro argentino como blaugrana.

El mensaje lanzado desde el grupo electoral de Marc Ciria es una clara referencia a la desplegada en su día por Joan Laporta cerca del Santiago Bernabeu durante la campaña electoral de 2021.

Marc Ciria, en la presentación de su precandidatura.

Marc Ciria, en la presentación de su precandidatura. / Jordi Cotrina

A diferencia de entonces, en el que mensaje se centraba en los madridistas y en el candidato: "Ganas de volver a veros", ahora en la vuelta de Messi, considerada capital por Ciria para impulsar la marca global Barça.

Interactuar con el rosarino

La lona, situada en la calle Aribau con Travessera de Gràcia, es de 24x18 metros y ha sido abonado por un grupo de socios, cuyos nombres figuran en el fondo de la pancarta. Además, en la parte inferior figura un código QR con la idea de interactuar con el rosarino y poder enviar mensajes de vídeo al argentino.

La idea es que Leo Messi reciba de primera mano el cariño de los aficionados del Barcelona, recordándole los grandes momentos que dio a la entidad azulgrana y con el deseo de que algún día pueda regresar al club que se lo dio todo.

