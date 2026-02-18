Matías Almeyda, técnico del Sevilla, sancionado con siete partidos: "Estamos a muerte con él"

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con siete partidos al entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, por su expulsión en el Sevilla-Alavés (1-1) de la última jornada de Liga y su comportamiento con los árbitros después de recibir la tarjeta roja.

Dos de los siete encuentros de sanción en total dos son por protestas al árbitro, uno por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado, tres por actitudes de menosprecio o desconsideración con los árbitros y uno por conducta contraria al buen orden deportivo.

El árbitro del partido, Iosu Galech, escribió en el acta que por la actitud de Almeyda el encuentro estuvo detenidos durante tres minutos, ya que el técnico tuvo una "actitud desafiante e intimidatoria" tras ser expulsado en el minuto 85, por protestar una de sus decisiones , con "gritos y gestos de desaprobación".

También que se negó a abandonar el área técnica después de ver la roja, lo que provocó la paralización en encuentro y se metió en el campo, donde se colocó cara a cara a escasos metros del colegiado, así como que pateó una botella de agua que estaba en el suelo, que se encaró con el cuarto árbitro y que tuvo que ser retirado del campo por miembros de su equipo y personal de seguridad del club.

Alegaciones

El Sevilla presentó alegaciones en defensa de Almeyda, en las que pidió que se dejara sin efecto la expulsión por error material y sus consecuencias disciplinarias y que en caso de no hacerlo que se le impusiera la sanción mínima.

Según el club, la conducta de Almeyda previa a su expulsión no puede considerarse dirigida al árbitro o sus asistentes, sino que se trata de gestos de frustración ante una ocasión manifiesta de gol, que no justifican la tarjeta roja.

También adujo un error manifiesto en la identificación del destinatario de la expulsión, así como "efecto arrastre" del error material manifiesto, junto al arrepentimiento inmediato del entrenador.

Para el Comité las alegaciones formuladas y las pruebas videográficas aportadas "no alcanzan la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral", ni permiten "concluir, de manera concluyente e inequívoca, que concurra un error material manifiesto en la consignación de los hechos realizada por el colegiado".

En su fallo concluyó que el análisis de las mismas confirma que Almeyda protestó una de las decisiones arbitrales, en infracción del artículo 127 del Código Disciplinario federativo, y que "se percibe con claridad" que "se negó a abandonar el área técnica, pese a las reiteradas advertencias del equipo arbitral, conllevando la paralización del encuentro", en infracción del artículo 121.3 del citado código.

Para el Comité, las imágenes del vídeo constatan "una reacción vehemente del entrenador entrando en el terreno de juego, encarándose con el árbitro, a escasa distancia de su persona, en actitud totalmente compatible con la descripción 'desafiante e intimidatoria' y también que "vuelve al terreno de juego, encarándose con el cuarto árbitro, siendo finalmente retirado por miembros de su equipo y otras personas", lo que supone una infracción del artículo 124.

"Por otra parte, la reacción del entrenador, propinando una patada a una botella que se encontraba en el suelo, constituye una conducta contraria al buen orden deportivo y, en consecuencia, una infracción del artículo 129 del Código Disciplinario de la RFEF", añadió el Comité, que también impuso una multa al Sevilla por represión pasiva de conductas violentas, xenófobas, e intolerantes, en aplicación del artículo 114.

La defensa de Kike Salas

El defensor del Sevilla Kike Salas declaró este miércoles que "no depende" de él valorar "si es injusta o no la sanción" de siete partidos a su entrenador, el argentino Matías Almeyda, pero aseguró que la plantilla está "a muerte con él", ya que marcha "de su mano" y está seguro de que "apoyará desde donde pueda" al equipo.

Noticias relacionadas

El central sevillista dijo en rueda de prensa que lo dirige "un gran cuerpo técnico" que "pide tranquilidad" a sus futbolistas y anunció que "el club se pronunciará" sobre el castigo a Almeyda, a quien considera perjudicado porque casi todas las decisiones arbitrales "están cayendo del lado contrario", por lo que pidió "respeto" para el Sevilla y "que no haya distintos criterios",