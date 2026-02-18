La utilización de Messi entra en la pugna electoral del Barça: una lona como homenaje

Leo Messi es el gran agujero negro de Joan Laporta. El más visible e incontestable. Los demás males -la economía, las comisiones, la venta de patrimonio- pueden discutirse y rebatirse. En cambio, que el mejor jugador de la historia no quiere ni compartir el aire que respira con el expresidente sigue siendo una evidencia cinco años después de su lacrimógena salida. Cualquier intento de acercamiento de la actual junta rebota en una pared de silencio. ¿Un partido de homenaje? ¿Una estatua? Nada. La callada por respuesta.

En noviembre pasado, su visita nocturna y clandestina al Camp Nou en obras, con mensaje de amor incondicional al club en redes sociales incluido, volvió a poner de manifiesto el distanciamiento sideral entre las dos carismáticas figuras del barcelonismo. Y desde ese momento a nadie escapó que conseguir un respaldo explícito o implícito del rosarino iba a convertirse en la fantasía salvaje de todos los precandidatos a la presidencia azulgrana.

Los tres opositores han intentado abrir canales de comunicación con el entorno de Messi. Xavier Vilajoana, apelando a su pasado de futbolista y directivo; Víctor Font, explicitando que si sale elegido lo primero que haría sería una llamada a Miami, y Marc Ciria, diseñando un plan de negocio beneficioso tanto para el futbolista como para el club.

Acciones prudentes y de perfil bajo, hasta que este último ha introducido teatralmente al argentino en la pugna electoral con una lona gigantesca en el centro de Barcelona, en la confluencia entre Aribau y Travessera de Gràcia. “Ganas de volver a verte”, se lee sobre la icónica imagen de Messi mostrando su camiseta al Bernabéu tras una feliz remontada. Una idea copiada a Laporta y su famosa pancarta colgada en Madrid antes de los últimos comicios. Aun así, ha sido un golpe de efecto en la precampaña.

Ciria, al frente de la plataforma Moviment 42, posó a primera hora de la tarde frente a la lona. “Llevamos mucho tiempo pidiendo a los socios a que nos ayuden a recuperar al icono más importante de nuestra historia que es Leo Messi. Nos dejaremos la piel para que vuelva. Hoy es un homenaje que le debemos desde 2021 cuando fue expulsado del Barça”, dijo.

Sala Messi

Posteriormente expuso con más detalle la intención y el significado de la lona durante la presentación de su sede electoral, a pocos pasos del Camp Nou. La incógnita que planeó a lo largo de la jornada era si se producía algún comunicado por parte del entorno de Messi desautorizando el uso de su imagen. De momento, no ha habido reacción alguna desde Florida. El futbolista tiene contrato hasta 2028 con el Inter Miami, aunque con cláusulas de salida. Siempre ha expresado su deseo de volver a su casa de Castelldefels en algún momento con su familia.

Ciria no ocultó que no ha recibido un consentimiento explícito del equipo de Messi. "¡No! Más claro no lo puedo decir", vociferó al ser preguntado por ello. "Es un homenaje. Lo hacemos porque nos sale del corazón, porque es lo que quiere el socio. Salid a la calle y preguntad si quiere que Messi vuelva al Barça, a su casa, de donde no debía haber salido. Por eso es uno de los días más felices de mi vida. Porque se lo merece y para que él vea que no solo hay un altavoz".

No concretó en qué función desea el retorno del rosarino. ¿Como jugador, a punto de cumplir 39 años? "Eso no lo va a decidir Marc Ciria ni su junta. Lo va a decidir una dirección profesional deportiva y él, claro, si quiere o no quiere. La presidencia no puede expulsar entrenadores y jugadores, debe dotar a sus profesionales las herramientas para que el Barça gane las próximas cinco Champions".

Marc Ciria, junto a su equipo de campaña. / Zowy Voeten

"Para mí, el mejor deportista de la historia es estructural para el presente y el futuro del club. Y no nos rendiremos hasta que vuelva", dijo el financiero en un espacio de Les Corts bautizado como Sala Messi, rodeado de su equipo, entre ellos el economista Iván Cabeza y una figura destacada de la oposición social a Josep Maria Bartomeu como Marc Duch.

"En la ruina ya estamos"

El discuso de Ciria, aparte de Messi, puso el acento en la vertiente económica y también la social. "Nos toca recuperar y reiniciar el Barça. Es por responsabilidad, si fuera por oportunismo no estaríamos aquí. Lo hacemos desde la proposición y la pasión, y la certeza de que tenemos el mejor equipo. Un equipo de gente que no necesita el Barça para vivir. O es ahora, o hacemos el cambio ahora, o nos expulsan del club. Nos toca a todos empujar y blindarlo para que sea un club de sus socios”, dijo.

Marc Ciria, en su sede electoral. / Zowy Voeten

Ciria, que formó parte del equipo de Laporta en la campaña de 2015, también salió al paso a algunas afirmaciones del expresidente durante la presentación de su campaña. Sobre la alerta respecto a aspirantes con inexperiencia que podrían devolver al club a la ruina, dijo cortante: “A la ruina ya estamos. Acumulamos 230 millones de pérdidas después de vender patrimonio por 800 millones”.

“El argumento es tramposo porque en 2003 ellos fueron inexpertos y lo hicieron estupendamente”, apuntó Duch. Sobre los ataques “a los círculos de poder” que quieren el mal al Barça: “En todo su mandato no ha presentado ni una denuncia. No por interés del Barça, sino por interés personal”, contestó el financiero.