Habrá clásico en Champions: el Madrid golea al París y pasa a cuartos

Dos nuevos clásicos este 2026 se acaban de dibujar en el calendario. Tras la victoria del Real Madrid ante el Paris FC, que consiguió endosarle un 5-2 en la eliminatoria de octavos al equipo parisino, el equipo de Pau Quesada selló el pase a cuartos de final. Los goles de Feller y N’Dongala, en propia puerta, certificaron el merecido triunfo blanco que certificó el pase que se traduce en dos clásicos que volveran a poner a prueba la paciencia y la rivalidad entre las dos plantillas.

Los duelos, primero en el Estadio Alfredo Di Stéfano el 24 de marzo y la vuelta será en Barcelona, el jueves 2 de abril, en plena Semana Santa, donde el Barça prevé abrir el Camp Nou por primera vez para el equipo femenino desde la reapertura del feudo azulgrana.

Esta temporada ya se han jugado tres clásicos y todos terminaron con triunfo azulgrana. Las jugadoras de Pere Romeu se impusieron por 4-0 en la Liga, por 2-0 en la final de la Supercopa y por 0-4 en la reciente eliminatoria de Copa disputada en Madrid. Y estos no serán los últimos clásicos de la temporada, ya que, durante los encuentros en Champions, también se disputará el clásico correspondiente a la Liga.

Récord y victoria

La última visita del Real Madrid al Camp Nou, el 30 de marzo de 2022, quedó para siempre escrita en los libros de historia. Al duelo con el equipo blanco terminó en victoria azulgrana y batió el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino con 91.553 aficionados. Los asistentes vivieron una gran fiesta fuera y dentro del estadio.

Fue una jornada mágica, no solo por el triunfo del Barça, sino porque marcó un hito mundial y marcó el camino para muchas. Este año, casi un lustro después, la realidad ha variado, el fútbol femenino ha seguido creciendo, y ambos equipos volverán a verse las caras por enésima vez mientras suena el himno de la Champions.