El CEO de Nike visita las instalaciones del Barça

El FC Barcelona ha recibido a Elliot Hill, presidente y consejero delegado de Nike, y a su equipo ejecutivo en una visita institucional a las instalaciones de entrenamiento del club, donde han asistido a una sesión de entrenamiento del primer equipo femenino y han conversado con el entrenador Pere Romeu y jugadoras como Alexia Putellas y Patri Guijarro.

También han compartido un rato con Gavi, siguiendo parte de su entrenamiento de recuperación, y han visitado La Masia para conocer de primera mano el modelo de formación del club junto con Andrei Xepkin.

Comida con Yuste

La jornada ha continuado con una comida institucional encabezada por Rafa Yuste, presidente del FC Barcelona, con la participación de Josep Cubells, vicepresidente y secretario de la junta directiva; Manana Giorgadze, jefa de la Oficina de Presidencia; y Manel del Río, director general, entre otros ejecutivos.

Finalmente, la delegación ha visitado el Spotify Camp Nou, donde han recorrido el nuevo estadio y han conocido el estado de avance de las obras en curso.